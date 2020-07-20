В Кремле знают об угрозе Кадырова в адрес президента Украины Зеленского, но комментировать "шутки" не стали

Глава и Правительство Чеченской Республики Одновременно Кадыров припомнил Зеленскому и его невыполненные обязательства по минским соглашениям. Он призвал президента Украины позвонить Владимиру Путину и объявить ему об "окончании этой войны на востоке Украины"

Офис Президента Украины

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя угрозу главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что "насчет шуток ничего комментировать не будет".

Ранее Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить уже принесенные извинения за видео студии "Квартал 95", которое якобы оскорбило память его отца Ахмата Кадырова. "Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!", - обратился к Зеленскому Кадыров в своем Telegram-канале.

Речь идет об интервью Зеленского, данном полтора года назад журналисту Дмитрию Гордону, в котором затрагивался вопрос о вышедшем в юмористической программе ролике, где был показан снос памятника Ленину. Как реакция на снос была показана видеонарезка с плачущим после поминальной молитвы по отцу Кадыровым. Зеленский ранее уже приносил за это свои извинения. Но Кадырову этого показалось недостаточно, и он потребовал личных извинений от президента Украины, который "после принятых извинений пытается что-то из себя изобразить, выкрутиться, извернуться, пытается поднять себя".

О реакции на обращение Кадырова из администрации президента Украины пока ничего не известно, отмечает "Кавказ.Реалии".

Одновременно Кадыров припомнил Зеленскому и его невыполненные обязательства по минским соглашениям. Он призвал президента Украины позвонить Владимиру Путину и объявить ему об "окончании этой войны на востоке Украины".

Вот эту поднятую Кадыровым тему в Кремле комментировать не отказались. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский выполнил обязательства по минским соглашениям, но при этом звонить президенту Путину необязательно.

"Что касается гражданской войны - то действительно, то, что происходит на Украине - это внутренний, внутриукраинский конфликт. И вы знаете, что там шла гражданская война. Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", - сказал Песков журналистам.

По его словам, "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу... Главное - прекратить войну".