Лукашевич находится под арестом с 6 июля по решению Тверского суда Москвы

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Премьер-министр России Михаил Мишустин

Пресс-служба Правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования статс-секретаря Марину Лукашевич, арестованную по подозрению в особо крупном мошенничестве. Распоряжение главы правительства, подписанное еще 16 июля, опубликовано на портале правовой информации.

Лукашевич находится под арестом с 6 июля по решению Тверского суда Москвы. По версии следствия, бывшая замминистра и начальник управления Россотрудничества Михаил Попов причастны к хищению 50 млн рублей в 2016 году при исполнении контракта об автоматической обработке научных данных для нужд Минобрнауки.

Первоначально в МВД говорили об ущербе в размере "более 40 миллионов рублей". Первое заседание суда об избрании фигурантам меры пресечения было отложено на 72 часа для сбора дополнительных доказательств. За это время сумма ущерба выросла до 50,385 млн рублей, писал "Коммерсант".

Следствие уточнило, что хищения были совершены в рамках выполнения пяти госконтрактов, заключенных Минобрнауки в 2016 году с "Центром развития науки" (ЦРН), который тогда возглавляла Лукашевич.

В ГСУ ГУ МВД считают, что ЦРН был создан Поповым, который в 2016 году занимал пост директора департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки. По версии следствия, учредителем центра было номинальное лицо, а руководил им, помимо Лукашевич, брат Попова Николай.

Лукашевич представила в министерство образования и науки сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием выполненных работ Лукашевич осуществлял Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов, по версии следствия, перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг.

Эти ИП обналичивали деньги и передавали их лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы. Отчеты по проектам, как считают следователи, подделывались, а в самих работах имелись признаки плагиата. Помимо данных из открытых источников там обнаружились фрагменты студенческих рефератов.

Лукашевич вину не признает. Она назвала работы качественными, утверждая, что они помогли наладить учебный процесс во время ограничений по коронавирусу. Всего с марта по октябрь 2016 года было заключено пять контрактов: на 2,375 млн рублей, 6,3 млн, 3,2 млн, 18,83 млн, 19,68 млн рублей, передает ТАСС. Потерпевшим по делу признано министерство просвещения, созданное в мае 2018 года путем разделения Минобрнауки на два ведомства.

За Лукашевич поручились член президентского Совета по правам человека, профессор МГУ имени Ломоносова Александр Асмолов, эксперт промышленного комитета Общероссийского народного фронта Александр Рудик и телеведущая Авдотья Смирнова.