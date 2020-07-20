Власти Чечни подарили новый дом семье мужа Мадины Умаевой, умершей и спешно похороненной в Гудермесе - по одной из версий, из-за домашнего насилия. Об этом пишет "Кавказский узел". Пользователи соцсетей указали, что тело умершей было эксгумировано после подозрений о насильственном характере ее смерти, и итоги соответствующей экспертизы все еще не оглашены.

Сюжет о переезде семьи мужа Умаевой в новый дом, построенный по указанию главы Чечни, был показан 18 июля в ночных новостях ЧГТРК "Грозный" и размещен на YouTube телекомпании. Согласно репортажу, дом построен на средства фонда имени Ахмата Кадырова, а ключи от жилища главе семейства передал глава администрации Гудермесского района Сахаб Закриев.

В телесюжете показано, как семья вместе с тремя малолетними детьми погибшей Умаевой осматривает комнаты уже меблированного дома. В репортаже ЧГТРК новоселы не скрывают радости и благодарят главу республики и фонд за помощь. Этот же телерепортаж, размещенный на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, за 16 часов с момента публикации набрал 117 тысяч просмотров. Ранее сообщалось, что жительница Гудермеса Мадина Умаева много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев и жаловалась родным на свекровь. 12 июня женщина скончалась в доме мужа и его родителей и вопреки исламским традициям была похоронена ночью. 6 июля "Новая газета" сообщила, что Мадина регулярно подвергалась избиениям в семье мужа.

После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни встретился с родственниками умершей, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. 27 июня ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с ее повторными извинениями - на этот раз перед зятем. 30 июня было опубликовано новое видеообращение женщины с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери.

Рамзан Кадыров потребовал от женщины назвать первоисточник сообщений о насильственной смерти ее дочери. Та ответила, что вывод о том, что ее дочь убили, она сделала после звонка неизвестной, а о домашнем насилии в отношении ее дочери она знала и раньше - Мадина приезжала от мужа в родительский дом со следами избиений. Она также заявила, что мужу погибшей помогли уйти от ответственности родственники, работающие в силовых структурах. Кадыров на этих словах начал смеяться, а затем поклялся, что если девушку убили, преступников найдут и посадят, но и тем, кто сплетничает - заткнут рты.

"Их мужей поставим в центр села, чтобы все видели, что они не мужики [потому что не могут заставить своих жен замолчать]", - говорил Кадыров на чеченском. Он пригрозил, что ФСБ узнает, кто рассылал сообщения в мессенджерах. Глава Чечни также был возмущен эксгумацией тела и вскрытием, которые запрещены исламом и добавил, что погибшая девушка "должна была цепляться за свой брак". "Когда замужем, бывают и споры, и ссоры, и бывает, что муж побивает", - заявил Кадыров.