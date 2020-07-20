Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала

ombudsmanrf.org По ее словам, заключенные говорят о доброжелательном отношении к ним в СИЗО, хорошем питании, полноценной и профессиональной медицинской помощи

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова, передает "Интерфакс".

По ее словам, заключенные говорят о доброжелательном отношении к ним в СИЗО, хорошем питании, полноценной и профессиональной медицинской помощи.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила агентству о проверке Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. По словам Петренко, в рамках уголовного дела арестованы четверо обвиняемых в этих преступлениях участников преступной группы, их показания стали основанием к задержанию губернатора.

Задержание Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области, утверждают источники "Ингтерфакса". В частности, отметил источник, Фургал заказал физическое устранение Зори как одного из своих конкурентов.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям.