Президент РФ Владимир Путин согласился с переносом шествия "Бессмертный полк" на 2021 год

Пресс-служба Президента России Путин пообещал, что "Бессмертный полк" пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво"

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин согласился с переносом шествия "Бессмертный полк" на 2021 год. "Как бы нам не хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год", - сказал он во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Путин пообещал, что "Бессмертный полк" пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Шествие с портретами участников Великой Отечественной войны в городах России и зарубежья традиционно проходит 9 мая, но в этом году его перенесли из-за пандемии коронавируса. Первоначально президент назначил новой датой акции 26 июля, но ближе к этому дню стало понятно, что "Бессмертный полк" не удастся провести и в этот срок. Некоторые регионы до вынесения решения "сверху" начали самостоятельно отменять подготовку к шествию.

Источники "Ведомостей" говорили, что "Бессмертный полк" могут перенести на 2 сентября. В этот день в мире отмечается окончание Второй мировой войны. Собеседники газеты объяснили возможный перенос акции не только коронавирусом, но и жаркой погодой.

Позже в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" заявили, что проведение шествия возможно только с использованием масок и перчаток, соблюдением социальной дистанции, что "противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение". В связи с этим акцию решили перенести, но не сообщалось, на какую дату. Сопредседатель движения "Бессмертный полк", народный артист СССР Василий Лановой предлагал перенести его на 9 мая следующего года.