ВСЕ ФОТО Бывший милиционер Михаил Попков, известный как "ангарский маньяк" и приговоренный к двум пожизненным срокам за убийства 81 женщины и три покушения, сознался в убийствах еще двух женщин, совершенных им в период с 1995-го по 1998 год, о которых он ранее не сообщал

Стоп-кадр видео СК РФ / YouTube Серийный убийца в милицейских погонах Михаил Попков наводил ужас на Ангарск больше 20 лет. Как следует из результатов первого расследования, в 1994-2000 годах в общественных местах Ангарска "при неустановленных обстоятельствах в вечернее и ночное время пропадали женщины" в возрасте от 17 до 38 лет

СУ СК РФ по Иркутской области Погибшими в основном являлись молодые женщины. Ранее в полиции также подчеркивали, что "почти все жертвы на момент убийства были пьяны". Их обнаженные тела находили около Ангарска в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, на городских кладбищах

СУ СК РФ по Иркутской области Милиционер оказался причастен к трем двойным убийствам, а еще восемь преступлений он совершил, находясь на дежурстве, в том числе с использованием служебного автомобиля. В одном из эпизодов Попков оставил на месте преступления милицейский жетон, вернулся за ним и добил жертву

Стоп-кадр видео СК РФ / YouTube

Бывший милиционер Михаил Попков, известный как "ангарский маньяк" и приговоренный к двум пожизненным срокам за убийства 81 женщины и три покушения, сознался в убийствах еще двух женщин, совершенных им в период с 1995-го по 1998 год, о которых он ранее не сообщал. По одному из эпизодов осужденному предъявлено обвинение, а по второму проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

"Предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в городе Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей", - уточнили в ведомстве. На видеозаписи Попков рассказал, что посадил свою очередную жертву в машину на улице Карла Маркса в Ангарске. По дороге они заехали на автостанцию, где купили спиртное. Отъехав от города, они повздорили, Попков ударил ее по голове и убил.

Следователь по особо важным делам СУ СК по Иркутской области Евгений Карчевский уточнил, что Попков сам изъявил желание сообщить о преступлении, отбывая наказание в колонии Мордовии. Он написал заявление явки с повинной и дал объяснения, передает РИА "Новости". Однако одних показаний Попкова недостаточно, чтобы доказать его причастность к новым эпизодам, отметил Карчевский. Для этого понадобится провести различные криминалистические экспертизы, которые могут занять много времени.

"Нужно будет работать очень большой период времени по всем этим преступлениям. И даже будь оно одно, два или три - доказать его причастность на 100 процентов, с учетом, что прошло больше 20 лет… Мы сталкивались, что у нас были преступления 1992 года, 93-го, и мы проводили экспертизы - комиссионные и даже ситуационные, чтобы подтвердить еще раз, что именно из-за его действий наступила смерть именно этого человека, и именно так и никак иначе", - объяснил Карчевский.

Комиссионная судебная экспертиза отличается особой сложностью и трудоемкостью, потому что производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение.

Серийный убийца в милицейских погонах Михаил Попков наводил ужас на Ангарск больше 20 лет. Как следует из результатов первого расследования, в 1994-2000 годах в общественных местах Ангарска "при неустановленных обстоятельствах в вечернее и ночное время пропадали женщины" в возрасте от 17 до 38 лет. Впоследствии их тела с признаками изнасилования и насильственной смерти обнаруживались на территории города, а также Ангарского, Усольского и Иркутского районов.

Погибшими в основном являлись молодые женщины. Ранее в полиции также подчеркивали, что "почти все жертвы на момент убийства были пьяны". Их обнаженные тела находили около Ангарска в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, на городских кладбищах.

Большая часть жертв скончались от ранений на месте, еще три умерли в больнице. "Ангарский маньяк" убивал девушек при помощи топора, ножа, шила или отвертки, нанося не менее десятка ударов. Он также применял удавку. Одной из потерпевших полицейский вырезал сердце. Обычно жертвами преступника становились женщины, возвращавшиеся поздним вечером из гостей или из баров, а также выходившие из дома в магазин за спиртным. Выжить удалось лишь двум потерпевшим, которые не смогли опознать преступника и проходили длительный курс реабилитации.

Милиционер оказался причастен к трем двойным убийствам, а еще восемь преступлений он совершил, находясь на дежурстве, в том числе с использованием служебного автомобиля. В одном из эпизодов Попков оставил на месте преступления милицейский жетон, вернулся за ним и добил жертву. Иногда убийца приезжал на место обнаружения тела в составе следственно-оперативной группы.

Попков также подрабатывал таксистом. Эта профессия помогала ему заводить случайные знакомства с женщинами, а потом нападать на них в безлюдных местах. А милицейский мундир способствовал тому, что жертвы проникались к Попкову доверием, и отводил от него подозрения. Кстати, милицейское руководство знало о том, что Попков подрабатывает таксистом, однако это никаких подозрений не вызывало, а передвижения стража порядка никак не увязывались с обнаружением многочисленных трупов.

О мотивах милиционера-убийцы следователи не сообщали. Сам Попков заявил, что "руководствовался своими внутренними убеждениями" и пытался выставить себя в роли "санитара", который избавляет общество от аморальных женщин. В итоге Попкова прозвали "чистильщиком". Впрочем, многие из жертв маньяка не были похожи на проституток.

Можно предположить, что зверские убийства доставляли Попкову удовольствие, учитывая поставленный ему диагноз - гомицидомания (непреодолимое влечение к убийствам, свойственное психопатам) с садистскими элементами. После расправ у сотрудника милиции Михаила Попкова "наступала разрядка, улучшались настроение, сон и аппетит".

23 июня 2012 года Попков был задержан во Владивостоке, куда поехал за новым автомобилем. Его этапировали в Ангарск, где 25 июня 2012 года городской суд санкционировал его арест. Вскоре Попков предпринял попытку самоубийства.

По одной из версий, у Попкова могли быть сообщники. В частности, под подозрение попала супруга экс-милиционера Елена. Сам подследственный тоже говорил, что якобы действовал не один. Однако назвать имя соучастника он отказался.

14 января 2015 года Иркутский облсуд признал Михаила Попкова виновным в убийстве 22 женщин и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Однако в колонию он отправлен не был, так как уже шло расследование по второму уголовному делу - находясь в СИЗО во время суда, Попков написал еще более 20 явок с повинной о новых преступлениях.

Второе дело Попкова поступило в суд 15 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение в 60 преступлениях, жертвами которых были женщины: это убийства, покушения на убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера (пп. "е", "з" ст. 102 УК РСФСР, пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 году. По этому делу Попков был также приговорен к пожизненному заключению.