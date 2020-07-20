Президент России Владимир Путин принял участие в закладке универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) на заводе "Залив" в Керчи

АГН Москва Глава государства участвовал в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля "Иван Рогов"

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин принял участие в закладке универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) на заводе "Залив" в Керчи. Глава государства участвовал в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля "Иван Рогов". Закладную доску секции второго вертолетоносца - "Митрофан Москаленко" установили вице-премьер Юрий Борисов, замминистра обороны Алексей Криворучко, главком ВМФ Николай Евменов, сообщает официальный сайт Кремля.

В понедельник на заводе "Севмаш" (Северодвинск) также проходит закладка двух многоцелевых атомных подводных крейсеров проекта "Ясень-М" (проект 885-М) с названиями "Воронеж" и "Владивосток". Кроме того, в Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" заложили два новейших фрегата проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

Владимир Путин обратился к работникам верфи. Он поздравил сотрудников и их коллег из Санкт-Петербурга и Северодвинска "с большим событием, с очень важным и значимым шагом в развитии военно-морского флота". "Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны", - сказал президент.

Он отметил, что по традиции десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных российских военачальников и флотоводцев. По его словам, "новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи". "Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности", - добавил Путин.

По словам президента, в ключевых районах Мирового океана сейчас находятся порядка 60 российских кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них - в дальней морской зоне. "И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. "Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружения, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70 процентов", - заключил он.

Осенью прошлого года источники ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщили, что в мае 2020 года в Крыму будут заложены два универсальных десантных корабля (УДК) с водоизмещением до 15 тыс. тонн каждый. Корабли смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

При этом президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов опроверг распространенную в СМИ информацию. По его словам, проект вертолетоносцев для российского Военно-морского флота даже еще не утвержден, не определено и место их строительства. "Ничего пока не скажу, пока проекта нет. А где строить - пускай Родина решает", - заявил Рахманов.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у французского "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты. Кроме того, УДК имеют док для катеров и других плавсредств, чтобы обеспечивать высадку десанта, перевозят бронетехнику.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций в отношении России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

В августе 2018 года в прессе разгорелась дискуссия о необходимости создания отечественных вертолетоносцев. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия вместо вертолетоносцев будет строить универсальные десантные корабли, которые будут способны нести вертолеты на своем борту. В свою очередь Рахманов сообщил, что ОСК построит для ВМФ РФ экспедиционный корабль. После этого Мантуров заявил, что Россия способна сама произвести вертолетоносцы.