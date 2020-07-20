83-летний Юрий Песков после нападения госпитализирован с черепно-мозговой трамвой, его сестра была найдена мертвой

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Грабители пытали хозяев дома: у Пескова нашли ожоги и другие травмы, его сестре нанесли сильный удар по голове

СУ СК России по Ростовской области / ВКонтакте

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на дом бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, в ходе которого была убита его 80-летняя сестра. Как сообщается на сайте следственного управления СК по региону, задержаны двое жителей Азовского района Ростовской области 1992-го и 1994 годов рождения и уроженец Санкт-Петербурга 1982 года рождения.

У них обнаружили и изъяли похищенное имущество, принадлежащее потерпевшим. Telegram-канал Life Shot сообщает, что двое задержанных - родные братья. При задержании у них нашли наградные часы Юрия Пескова. Полицейские предполагают, что злоумышленники "гастролировали" по регионам России и промышляли грабежами.

На след преступников вышли псковские полицейские после разбойного нападения на бизнесмена в Великих Луках в Псковской области, пишет канал. Задержанных проверяют на причастность к убийству 100-летнего ветерана в Башкирии на прошлой неделе. Грабители ворвались в его дом в селе Леуза, избили и связали веревкой. Перед тем как проломить ветерану голову ломом убийцы пытали его, требуя показать, где лежат его сбережения. В итоге они похитили 1 млн рублей.

83-летний Юрий Песков после нападения госпитализирован с черепно-мозговой травмой, его сестра была найдена мертвой. По данным Baza, грабители пытали хозяев дома: у Пескова на руках ожоги, его сестре нанесли сильный удар по голове. Также СМИ сообщали, что у Пескова частичная амнезия, а его сестра могла задохнуться из-за кляпа во рту.

Источники издания утверждают, что несколько дней назад бывший глава "Ростсельмаша" говорил знакомым, что собирается снять со счета крупную сумму. В доме деньги не нашли. Расследуется уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и разбое.

Руководство "Ростсельмаша" ситуацию держит на контроле и оперативно оказывает необходимую помощь, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель компании.