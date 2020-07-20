СК РФ В Ростовской области неизвестные напали на дом бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в селе Новомаргаритово Азовского района. 83-летний Песков госпитализирован с травмами, его 80-летняя сестра найдена мертвой с признаками насильственной смерти

СК РФ

В Ростовской области неизвестные напали на дом бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в селе Новомаргаритово Азовского района. 83-летний Песков госпитализирован с травмами, его 80-летняя сестра найдена мертвой с признаками насильственной смерти, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным ТАСС, у Пескова диагностирована черепно-мозговая травма, его состояние удовлетворительное. Источник "КП - Ростов" в правоохранительных органах сообщил, что лежащих на полу Пескова и его сестру обнаружила соцработница, пришедшая 19 июля покормить собак. Дверь ей никто не открыл, она обратилась за помощью к соседу.

По словам собеседника газеты, на руках Пескова были следы ожогов, а на голосе его сестры - травма от удара тупым предметом. РЕН ТВ сообщает, что злоумышленники напали на Пескова, когда он заходил в дом. Его и сестру связали, женщине засунули в рот кляп. Предположительно, она в результате задохнулась. По данным телеканала, экс-глава "Ростсельмаша" после нападения частично потерял память.

На теле убитой сестры Пескова также обнаружены следы побоев, сообщил источник "Интерфакса". Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст.30 п.п. "а,з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ). "По предварительным данным, целью преступников было завладение имуществом потерпевших", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК.

Учредитель "Ростсельмаша" Константин Бабкин назвал случившееся "ужасной ситуацией" и пообещал поддержку Пескову. Соседи пострадавшего тепло отозвались о нем, отметив, что он помог сохранить в поселке почту, врача, и много делал для всей деревни, передает "Пятый канал".

Юрий Песков возглавлял завод "Ростсельмаш" с 1978 года по апрель 1996-го. В начале 1980-х годов он занимал пост заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя социалистического труда, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней, орденом Дружбы и медалями.