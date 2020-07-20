saratov.sledcom.ru В Саратове следователю по особо важным делам плеснули кислотой в лицо при входе в здание СК

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В Саратове при входе в здание регионального следственного комитета произошло нападение на следователя отдела по расследованию особо важных дел, пишет "Медиазона".

Следователю, имя которого не сообщается, плеснули кислотой в лицо. Он госпитализирован, сообщилп в СК. Региональном управление СК начало доследственную проверку. В областном Минздраве заверили, что его состояние удовлетворительное.

Поступила информация о том, что нападение совершила пожилая женщина, которая фигурирует в уголовном деле, находящемся в производстве пострадавшего следователя.

По данным издания Baza, нападавшей оказалась 15-летняя девушка, которая "недавно поссорилась с полицейскими получила обвинение по статье "Оскорбление представителя власти".

"По словам сотрудников полиции, девушка была пьяна и неадекватно вела себя на улице", - отмечает Baza. Она пришла на допрос с бабушкой и брызнула в лицо следователя уксусом, после чего сбежала. По другим данным, нападавшая принесла с собой уксус и "целилась в глаза сотруднику, но не попала".