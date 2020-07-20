Всеволод Могучев / Youtube.com Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти

Всеволод Могучев / Youtube.com

Суд в Верхней Пышме Свердловской области в понедельник привлек к административной ответственности лишенного духовного сана схимонаха Сергия (Романова) по делу о возбуждении ненависти.

"Суд постановил: признать Романова Николая Васильевича виновным в совершении административного правонарушения по ст.20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначить наказание в виде штрафа в размере 18 тыс. рублей", - сказал судья. Его слова приводит "Интерфакс".

С весны в интернете распространяются видеозаписи выступлений отца Сергия, где он называет пандемию коронавируса мифом, призывает не подчиняться церковному руководству и гражданским властям, а также проклинает тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии, и предупреждает об угрозе смертоносного чипирования населения. В центре "Э" МВД по Свердловской области в его действиях усмотрели признаки экстремизма.

Из-за этих высказываний схимонаху запретили проповедовать, затем запретили в служении, а в начале июля епархиальный суд лишил его сана.

Кроме того, 7 июля суд оштрафовал Сергия на 90 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе.

На днях состоялась встреча Сергия с отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым. Он получил от него благословение "на ратный подвиг". Видео этой встречи опубликовал на своем канале в Youtube пресс-секретарь Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев, в прошлом член прокремлевского движения "Наши".

"Долгие годы слышал от единомышленников, что надо подниматься на освобождение России, однако без благословения идти на изменение государственного строя страны нельзя. Теперь это препятствие снято", - сообщил Квачков после получения благословения.

Отставной полковник Квачков добавил, что теперь хочет убедить других военных в том, что "Россия подошла к краю пропасти". "Или нашей стране быть православной, или не быть вообще", - отметил он. При этом Владимир Квачков подчеркнул, что не призывает к организации запрещенного движения, а хочет создать в городах "воинства Христовы". "Надо создать приходы, общины в городах, которые будут готовы восстать за веру и Отечество, когда либералы вздумают сломать сегодняшнюю Россию и пустить ее по пути украинского "майдана", - сообщил Квачков, которого цитирует "Коммерсант".

Ранее Владимира Квачкова и группу его сообщников обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, возглавлявшего РАО ЕЭС. По версии следователей, в 2005 году преступники заложили мину на пути машины Чубайса, а затем обстреляли ее. Однако присяжные два раза выносили им оправдательные вердикты.

В 2010 году отставной полковник Квачков снова был арестован. Ему предъявили обвинение в подготовке вооруженного мятежа и терроризме. Следователи полагали, что он вместе с сообщниками планировал захватить склады вооружения и организовать рейд на Москву. В 2013 году Мосгорсуд признал Владимира Квачкова виновным и назначил ему 13 лет колонии, однако позднее Верховный суд снял обвинение в терроризме и уменьшил срок до восьми лет. В начале 2019 года Квачков вышел на свободу досрочно в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).