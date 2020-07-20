ВГИК В Москве жестоко убили 90-летнюю преподавательницу ВГИК

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Тело 90-летней преподавательницы ВГИК Иды (Ирины) Шур с множественными ножевыми ранениями обнаружено в квартире на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Тело Шур нашла сиделка, которая 19 июля пришла в квартиру пожилой женщины.

Информацию об убийстве ТАСС подтвердили в пресс-службе столичного управления СК. "По данным следствия, 19 июля в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", - сказали в СК, не уточнив личность погибшей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Ирина Шур - теоретик музыкального искусства, автор множества монографий. Более 50 лет преподавала во ВГИК историю культуры. Как пишет "Московский комсомолец", преподавательница жила в престижном доме 5/3, поэтому полиция не исключает, что убийство связано с попыткой завладеть жилплощадью пенсионерки.

Во ВГИКе подтвердили трагическую гибель преподавательницы, не уточнив ее причин. Как сообщается на сайте вуза, Шур пришла во ВГИК более 60 лет назад, после окончания Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Она разработала уникальные авторские курсы по теории и истории музыки, преподавала практически на всех факультетах, создала традиции обучения музыке во ВГИКе, вела мастер-классы и концерты.

"Все выпускники ВГИКа сегодня помнят ее дар - с первых занятий пробуждать у студентов способность чувствовать и понимать музыку, ее доброжелательную иронию, тонкий художественный вкус, ее любовь и искренний интерес к студентам", - отметили в институте. О похоронах педагога будет сообщено дополнительно.