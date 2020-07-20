ВСЕ ФОТО Ведущая Ксения Собчак выпустила фильм "Монастырь особого назначения" про опального схимонаха Сергия (Романова) и Среднеуральский женский монастырь

Стоп-кадр видео Ксения Собчак / YouTube Во время подготовки проекта сторонники Сергия напали на съемочную группу. В фильме, выложенном на YouTube, рассказывается о насилии над детьми в монастыре, идее Сергия о чипировании и о том, кто стоит за священником

Стоп-кадр видео Ксения Собчак / YouTube Движение "Наши" было создано экс-помощником президента России Владиславом Сурковым из бывших скинхедов и футбольных фанатов. "В уральском медиасообществе давно поговаривали, что проект "Распутин 2.0" - это проект, к которому может быть причастен Сурков

Пресс-служба Президента России

Ведущая Ксения Собчак выпустила фильм "Монастырь особого назначения" про опального схимонаха Сергия (Романова) и Среднеуральский женский монастырь. Во время подготовки проекта сторонники Сергия напали на съемочную группу. В фильме, выложенном на YouTube, рассказывается о насилии над детьми в монастыре, идее Сергия о чипировании и о том, кто стоит за священником.

Пересказ фильма, который длится чуть больше двух часов, приводят Znak.com и портал 66.ru. Во второй части ленты Собчак рассказывает о пресс-секретаре Среднеуральского женского монастыря Всеволоде Могучеве, который в прошлом был членом движения "Наши", а сейчас предположительно пишет тексты проповедей схиигумена Сергия, которые публикуются на YouTube.

Движение "Наши" было создано экс-помощником президента России Владиславом Сурковым из бывших скинхедов и футбольных фанатов. "В уральском медиасообществе давно поговаривали, что проект "Распутин 2.0" - это проект, к которому может быть причастен Сурков. Владислав Юрьевич - известный постмодернист, он любит такие литературные оммажи. И через бывшего "нашиста" Могучева он мог бы воплощать в жизнь одну из своих мистификаций", - говорит Собчак.

Большая часть фильма посвящена насилию над воспитанниками в монастыре. Бывшая послушница Христина Самушкина рассказала, как в монастыре ее били за провинности ремнем и кабелем, ставили на горох. По ее словам, дети там почти все время были голодными - еда появлялась только во время проверки. А когда ее отец привозил продукты, его за это ругали. В финале фильма показан разговор Христины с протоиереем Максимом Миняйло. Он обещает помочь ей в коммуникации с другими органами, чтобы те смогли ее защитить.

Другой бывший послушник Антон Крыжановский, рассказал, что дети, которые сейчас воспитываются в монастыре, "находятся в невероятной опасности". Родственники отвезли Антона в монастырь, потому что он, по его словам, "родился девочкой", а Сергий, по задумке родственников, должен "был изгнать из него бесов". "Если будешь нормально молиться, станешь девочкой", - пояснил ему схиигумен. Антона заставляли носить женскую одежду.

Бывший послушник Филипп Малюткин рассказал, что монах Иоанн выращивал в монастырской теплице мак, изготавливал из него наркотики, употреблял сам и заставлял подростков их употреблять. Брат Филиппа Федор признался, что сам собирал в монастыре мак и стал наркоманом.

Еще часть фильма посвящена нападению на съемочную группу Собчак в конце июня. Во время конфликта пострадали оператор Сергей Ерженков и бывший послушник Филипп, рассказавший, что ребенком перенес издевательства в монастыре. Саму Собчак толкнули так, что она упала на клумбу. Также, по ее словам, "здоровенные бугаи" отобрали камеру.

По словам Ерженкова, на него напали трое человек, "скрутили, вывихнули руку и разбили камеру". На место вызвали полицию. Ерженков написал заявления о хищении имущества и о нападении. Ущерб поврежденной технике он оценил в 260 тысяч рублей. Позже Собчак сообщила, что члены группы сняли побои в травмпункте и оформили заявления. Полиция вернула отобранную камеру, но все материалы оказались стерты. Представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев назвал произошедшее провокацией и попыткой срыва богослужения.