ВСЕ ФОТО Bloomberg: сотни представителей российской элиты получили доступ к вакцине от коронавируса еще в апреле

Kryzhov / DepositPhotos Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из его администрации

Пресс-служба Президента России Пациенты Сеченовского университета рассказали, что в первые несколько дней после вакцинирования у них отмечались побочные эффекты - повышенная температура, в некоторых случаях озноб и головная боль

АГН Москва / Андрей Никеричев

У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи, сообщили источники Bloomberg. Собеседники агентства утверждают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. По данным Bloomberg, этому удалось найти подтверждения у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.

Сообщается, что программа, в рамках которой представители деловой и политической элиты России получили возможность добровольно участвовать в приеме доз экспериментальной вакцины, является законной, но держится в секрете, чтобы избежать наплыва желающих. Критерии отбора участников неизвестны. Программа не является частью официальных исследований, с участников не взимается плата, и они подписывали документы о возможных рисках.

Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них была высокая температура и мышечные боли. Другие рассказали, что отказались от вакцинации из-за того, что ее безопасность не подтверждена. Один из бизнесменов отказался потому, что, по словам доктора, понадобится как минимум год, чтобы понять все риски.

Bloomberg утверждает, что доступ к вакцине был у "Русала" и "Фосагро", но в компаниях от комментариев отказались. В середине июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью РБК рассказывал, что выступил добровольцем и получил вакцину, разработанную в НИИ имени Гамалеи. Дмитриев упоминается и в статье Bloomberg: по его словам, вакцинацию прошли и члены его семьи. Он добавил, что возможность получить укол была предоставлена "значительному числу" добровольцев.

Связаться с центром Гамалеи агентству не удалось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из его администрации. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Между тем Минобороны России заявило о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, проведенных совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.

Последнюю группу добровольцев из 20 человек выписали из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, сообщается на сайте военного ведомства. Итоговое исследование показало, что в результате вакцинации у них выработался иммунный ответ на COVID-19. Отмечается, что побочных эффектов или жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено.

На 42-е сутки после первой вакцинации добровольцы пройдут контрольное обследование. Информация об осмотрах, результатах анализов, опросах добровольцев будет передана для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. После ее обработки планируется государственная регистрация препарата.

Испытания вакцины, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Пациенты Сеченовского университета рассказали, что в первые несколько дней после вакцинирования у них отмечались побочные эффекты - повышенная температура, в некоторых случаях озноб и головная боль. Однако эти симптомы удалось снять с помощью парацетамола.

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первые партии вакцины поступят в медучреждения уже в середине августа, а массовое производство начнется в сентябре. К клиническим испытаниям вакцин от коронавируса готовится и государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, где регистрация первого вакцинного препарата может пройти уже осенью.

Разработкой вакцины от коронавируса, помимо НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и "Вектора", также занимаются компания "Биокард" и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт (НИИ) вакцин и сывороток. Кроме того, свою вакцину создают в ФМБА России и в МГУ имени Ломоносова. При этом эксперты отмечают, что российские разработчики вакцины от коронавируса немного отстают по срокам от зарубежных коллег, но при этом делают исключительно смелые прогнозы о времени готовности вакцины для применения. А западная пресса полагает, что препараты тестируются сомнительными методами, чтобы "выполнить амбициозный план президента Путина".