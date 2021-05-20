ВСЕ ФОТО Минюст внес издание "Медуза"* в реестр СМИ-"иноагентов" после жалобы бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав "Медузу"* признали иноагентом после доноса "антимайдановца" и бывшего члена московской ОНК

Meduza* Александр Ионов

Движение «Антимайдан»

Минюст внес издание "Медуза"* в реестр СМИ-"иноагентов" после жалобы бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова. Об этом сообщила в своем Telegram-канале координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова, опубликовав две страницы из его обращения в Роскомнадзор. Оно отправлено 20 апреля, за три дня до признания "Медузы"* "иноагентом".

Ранее в Минюсте заявляли "Дождю", что решение включить "Медузу"* в реестр иноагентов было принято "на основании документов, поступивших от органов государственной власти, подтверждающих соответствие признакам иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента".

По словам Бураковой, обращение Ионова состоит из 20 страниц. "Очень тщательно прописал, собрал ссылки на материалы, выписал оттуда наиболее "крамольные" вещи и где-то пересказал содержание публикаций в собственной интерпретации", - рассказала она "МБХ медиа".

Буракова также отметила, что ни Роскомнадзор, ни Минюст не проводили собственных проверок в отношении "Медузы"*. "Ссылаются друг на друга, а в итоге "проверяющим" оказывается Ионов", - написала она. Сам Ионов подтвердил, что жаловался на издание, причем не один раз. По его словам, обращения были и "год, и два назад", и только после последней жалобы Минюст признал "Медузу"* СМИ-иноагентом, сообщают "Открытые медиа".

На другие СМИ Ионов в Роскомнадзор не жаловался. Он объяснил, что поводом для его последнего обращения по поводу "Медузы"* стали "преследования российских СМИ и правозащитников в странах Прибалтики и Европы", а также публикации издания о самом Ионове, которые "не соответствуют действительности".

"Они мне приписывали всякие истории по Венесуэле, "фабрике троллей" в Венесуэле, к которым я никогда никакого отношения не имел. <...> Второй момент касался уже непосредственно моей правозащитной деятельности. Насколько я помню, это касалось одного из наших коллег, который в Лефортово сидел. Там не совсем корректная была статья - характерная для "Медузы"*, - заявил Ионов МБХ.

В его жалобе говорится, что "Медуза"* финансируется на гранты "как минимум двумя иностранными НКО": Шведским агентством международного развития (SIDA) и благотворительного фонда OAK Foundation. Кроме того, Ионов заявил, что в 2019 году проект получил 74,3 тысячи евро от Латвийского агентства инвестиций и развития за рекламу путешествий в Латвию для русскоязычной аудитории и за продвижение контента государственного туристического портала.

Ионов также написал в жалобе, что "Медуза"* "неоднократно цитирует" и упоминает СМИ и физлиц, внесенных в реестр иноагентаов. "При этом большинство рассмотренных сюжетов имеет нейтральную или негативную окраску, - отметил бывший член ОНК. - Частыми сюжетами становится критика деятельности правоохранительных органов, освещение деятельности оппозиционных движений, а также анализ политических судебных разбирательств".

Ионову также не понравилось, что "Медуза"* публиковала интервью с иноагентами, которые "имеют негативную тональность по отношению к действующей власти". Автор обращения почитал число материалов, в которых фигурируют "иноагенты" и ссылки на них, и привел список "наиболее "вызывающих"" публикаций "иноагентов" на сайте "Медузы"*.

Согласно сайту Александра Ионова, он является президентом антиглобалистского движения России, членом координационного совета "Антимайдана" и президиума организации "Офицеры России".

20 мая в Замоскворецком суде Москвы состоялась беседа по иску "Медузы"*, оспаривающему решение Минюста о включении издания в реестр "иностранных агентов". "Получили от Минюста возражения с "обоснованием". Донос - Роскомнадзор - МИД - Минюст - вот этот простой путь признания иностранным агентом. На основе непроверенных данных доноса. Раньше Минюст был как-то поинтереснее, как оппонент. Разочарование", - прокомментировал в Telegram адвокат Сергей Бадамшин.