Тверской районный суд Москвы приговорил Евгения Есенова, фигуранта дела о применении насилия к представителю власти на несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января, к четырем годам колонии

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Тверской районный суд Москвы приговорил Евгения Есенова, фигуранта дела о применении насилия к представителю власти на несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января, к четырем годам колонии. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Судья Алексей Криворучко признал Евгения Есенова виновным по ч. 2 ст. 318 УК. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Прокуратура просила дать ему пять лет лишения свободы.

На данный момент это самый суровый приговор, вынесенный по делам, связанным с зимними акциями в защиту Алексея Навального.

По версии следствия, во время акции на Пушкинской площади мужчина несколько раз ударил полицейского по голове. 26 января подозреваемого задержали и в тот же день арестовали. Родственница 38-летнего Евгения Есенова сообщила "Медиазоне", что он не участвовал в акции, а шел в кафе в центре Москвы отмечать день рождения.

Видеозапись, в которой мужчина участвует в потасовке с силовиками во время "зачистки" площади и разгона собравшихся граждан, публиковал телеграм-канал Mash.

В апелляционной жалобе, текст которой опубликован в картотеке Мосгорсуда, говорится, что Есенов "согласен с предъявленным обвинением и не оспаривает свою вину, сотрудничает со следствием", но "фактически в митинге не участвовал и взглядов его организаторов не поддерживает, на площади оказался случайно".

В Останкинском районном суде Москвы ранее сообщали, что 25 января Есенова признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга) и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Несогласованные властями протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в России 23 января, 31 января и 2 февраля. По данным правозащитников из "ОВД-Инфо", только 23 января и только в столице были задержаны 1558 человек. Акции привели к возбуждению около сотни уголовных дел, большинство из них расследуются по статье о применении насилия к представителю власти.

Также заведены дела о нарушении санитарных норм, призывах к массовым беспорядкам, блокировании объектов транспортной инфраструктуры и вовлечении в митинги несовершеннолетних. Несколько человек уже получили реальные и условные сроки.