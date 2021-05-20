Телеканал "Дождь" обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием (части 3 статьи 144 УК РФ). Поводом для обращения стала анонимная угроза продюсеру "Дождя" Анне Фиминой, если она не перестанет "ковыряться в Кавказе". Авторы угроз также напомнили ей про судьбу правозащитницы Натальи Эстемировой.

Анна Фимина принимала участие в создании двух сюжетов о семейных отношениях на Северном Кавказе. Один из них был посвящен теме многоженства. Во время поиска героев для второго сюжета - об отношениях дочерей и отцов на Кавказе - Анна Фимина 14 мая опубликовала пост в одной из групп во "ВКонтакте", сообщает "Дождь". В этот же день ей на личный номер пришло сообщение в WhatsApp с номера +1 (512)761-5011: "Если не прекратишь ковыряться в Кавказе - пришьем. Судьба Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем".

"Считаю, что данное сообщение было направлено неизвестным лицом в связи с выполнением Фиминой А. профессиональной деятельности журналиста <...> Указанное сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью Фиминой А., принимая во внимание ссылку отправителя на "судьбу Эстемировой", под которой я понимаю Эстемирову Н.Х., убитую 15 июля 2009", - отмечает в заявлении главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко. Сама Фимина также планирует лично обратиться в СК.

Наталья Эстемирова - российская правозащитница, работавшая в представительстве правозащитного центра "Мемориал"* в Грозном. В июле 2009 года Эстемирова была похищена у своего дома в Грозном, позже ее тело со следами пулевых ранений было обнаружено в Ингушетии. До смерти Эстемирова регулярно получала угрозы, в том числе от руководства республики, рассказывала сама правозащитница.

В 2011 году Следственный комитет заявил, что считает убийцей Эстемировой убитого боевика Алхазура Башаева, который якобы мстил ей за публикации о себе. С 2013 года официальной информации о ходе расследования убийства больше не появлялось.

В 2019 году, в годовщину убийства Эстемировой, правозащитники выступили с совместным заявлением о том, что за 10 лет не было "проведено адекватного расследования убийства". "На фоне систематического преследования правозащитников в Чечне неспособность российских властей провести эффективное расследование убийства Эстемировой представляется преднамеренной", - говорилось в заявлении "Мемориала"*.