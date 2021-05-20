Комитет по госстроительству и законодательству Государственной думы одобрил для первого чтения законопроект, который в ряде случаев приравнивает пиротехнику и файеры к оружию.

Поправки 23 апреля внесли в палату четыре депутата во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым и сенатор Виктор Бондарев.

Авторы законопроекта предложили внести изменения в Уголовный кодекс и приравнять хулиганство с использованием пиротехнических предметов, представляющих опасность для окружающих, к аналогичным действиям с использованием оружия. Максимальное наказание, предложенное в законопроекте - семь лет тюрьмы. Также для нарушителей предусматривается наказание в виде штрафа на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей или на размер дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо в виде принудительных работ на срок до пяти лет, передает "Интерфакс".

"Наибольшую опасность такие преступления представляют в период проведения значимых общественно-политических мероприятий, а также в местах массового скопления граждан", - пишут авторы документа.

Помимо прочего законопроект предусматривает увеличение максимальных наказаний по статье 222.1 Уголовного кодекса о незаконном обороте взрывчатки в интернете. За покупку взрывного устройства через интернет будет грозить до 12 лет колонии, за сбыт - до 15 лет. Сейчас использование интернета не является квалифицирующим признаком. Максимальный срок составляет пять лет тюрьмы.

Покупку или продажу в интернете также предлагается рассматривать как более серьезное преступление в связи с продажей оружия и патронов: авторы предлагают в таком случае увеличить максимальное наказание (в рамках ст. 222 УК РФ) за покупку с трех до десяти лет лишения свободы, а за сбыт - с восьми до 12 лет.

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за оборот крупнокалиберного оружия: авторы поправок предложили ввести в УК новую статью 222.2, которая предусматривает до шести лет лишения свободы за покупку без интернета (до 10 лет в интернете) и до 10 лет за сбыт (до 12 лет - через интернет) таких вооружений.

Сейчас УК не делает различий в калибре оружия и патронов, и максимальное наказание за сбыт и покупку по первой части действующей ст. 222 составляет четыре года лишения свободы.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление или сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Сейчас за незаконные изготовление и продажу такого оружия предусмотрена "лишь административная ответственность в виде незначительного штрафа, не оказывающего должного воздействия на правонарушителей", говорится в пояснительной записке.