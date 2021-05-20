В Омске полиция обратилась в суд с требованием взыскать 452 тыс. рублей с организаторов акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января из-за работы силовиков в выходной день

Kartavtseva Olga / Twitter

В Омске полиция обратилась в суд с требованием взыскать 452 тыс. рублей с организаторов акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января из-за работы силовиков в выходной день. Об этом в Twitter сообщила бывший координатор местного штаба Навального Ольга Картавцева. Требование полиции распространяется на нее и еще трех человек. Аналогичный иск на сумму 1,6 миллиона рублей подан в связи с митингом 31 января. Ответчиком по нему проходит только один активист - Даниил Чебыкин.

Ольга Картавцева опубликовала фотографию искового заявления, в котором говорится, что полицейских привлекли "для охраны общественного порядка" во время митинга 23 января. В результате УМВД выплатило своим сотрудникам 431 759 рублей в качестве компенсации за "несение службы в выходной день". Кроме того, ведомство потратило более 20 тыс. рублей на бензин для служебного транспорта.

Ольга Картавцева отметила, что за участие в акции 23 января ее уже оштрафовали и арестовали на 7 суток. При этом она подчеркнула, что работа полицейских "оплачивается из налогов", а акция протеста 23 января "прошла исключительно мирно".

"Единственными нарушителями общественного порядка выступали полиция и ОМОН, которые препятствовали мирному передвижению граждан, создавая опасность для их здоровья, и теперь за их некомпетентные действия мы еще должны и доплачивать", - написала активистка.

"Вообще с каких пор протестующие должны оплачивать зарплату полицаям, которые еще и лупят их дубинками?" - возмущается Даниил Чебыкин. Он опубликовал скан документа с таблицей пробега полицейских машин 31 января, из которого следует, что только один автомобиль Skoda проехал почти 1300 км за тот день по городу Омску.

"300, 400, 600, 800 и даже 1200 километров за день! Это они что, из Красноярска ехали? Или из Уфы?" - задается очередным риторическим вопросом Даниил Чебыкин, бывший заместитель координатора омского штаба Навального.