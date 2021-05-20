Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты

DepositPhotos / lu77 В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не хватает мигрантов для реализации "амбициозных планов" в различных секторах экономики, к примеру, в строительстве и сельском хозяйстве

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. Об этом Калашников сказал на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

"Недавно Владимир Владимирович [Путин] встречался с руководителями ближнеазиатских регионов - Узбекистан, Таджикистан... Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы в свою очередь реально готовы организовать", - сказал он (цитата по ТАСС).

По словам главы ФСИН, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия". Отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. По его словам, данную проблему он обсуждал с руководителем Магаданской области Сергеем Носовым, который сообщал, что на золотых приисках в его регионе работают мигранты из стран Средней Азии. При этом власти вынуждены организовывать для таких рабочих чартерные рейсы, чтобы они могли вернутся домой.

"Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация", - отметил Калашников.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает возможность привлечения осужденных к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба. Стройка на БАМе, которая продлится до 2030 года, испытывает острый недостаток кадров - как в связи с масштабом работ, так и из-за нехватки мигрантов, не вернувшихся в страну после пандемии коронавируса.

По словам экспертов, статья 103 УИК РФ ("привлечение к труду осужденных к лишению свободы) предусматривает возможность участия лиц, отбывающих наказание, в работах как в исправительном учреждении, так и за его пределами. На заключенных при этом распространяются конституционные гарантии, регулирующие трудовые правоотношения с учетом особенности статуса отбывающих наказание, и на работы привлекаются лица, которые изъявляют соответствующую волю: это учитывается при рассмотрении ходатайств об УДО.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай полагает, что при соблюдении законодательства привлечение отдельных категорий осужденных к работам возможно, но при условии обеспечения их изоляции и охраны и на основании соответствующих договоров. Без оплаты заключенные могут работать только на благоустройстве исправительных учреждений и прилегающих территорий.

При этом существует ряд работ, к которым осужденные не допускаются в принципе: это работа в административных зданиях, где хранятся служебная документация или специальные технические средства, ночными сторожами на удаленных объектах, водителями оперативных машин и т. п. В целом для законного привлечения осужденных к работам могут потребоваться значительные расходы.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не хватает мигрантов для реализации "амбициозных планов" в различных секторах экономики, к примеру, в строительстве и сельском хозяйстве. "Мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбициозных планов постройки, мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки", - заявил он.

При этом помешать возвращению трудовых мигрантов могут дороговизна авиабилетов и ограниченное количество рейсов в Москву. Кроме того, российский рынок труда стал менее привлекательным для иностранцев после пандемии.Между тем социологические опросы по итогам 2020 года фиксируют рост негативного отношения жителей России к мигрантам, что значительно ухудшает межнациональные отношения.