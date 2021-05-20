Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа"

Пресс-служба президента России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа"

Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации своей экономики, но жестко ответит всем, кто попробует посягнуть на ее территории.

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать (те, кто собирается это сделать), что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому - развитие наших Вооруженных сил", - пригрозил российский лидер на заседании оргкомитета "Победа". Его слова приводит "Интерфакс".

Он добавил, что Россия внушает страх всему миру своими размерами, сославшись при этом на мнение правителя позапрошлого века. "Во все времена происходит одно и то же. Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров (Александр III. - Прим. "Интерфакса"), "нашей огромности боятся все", - сказал Путин.

Даже после развала Советского Союза, отметил он, когда "одна треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика". "Действительно потенциал колоссальный, территория остается самой большой в мире. 146 миллионов человек - вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард заходит, но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, - только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат", - сказал президент РФ.

Как отметил журналист Дмитрий Колезев, Владимир Путин в очередной раз озвучил фейк 15-летней давности. Обычно фразу про несправедливость принадлежности Сибири России приписывают Мадлен Олбрайт, занимавшей пост госсекретаря США в 1997-2001 годах. Сама она заверила, что никогда не говорила ничего подобного.

Самые первые упоминания этой фразы были обнаружены в сообщениях анонимных аккаунтов где-то в недрах немецкого русскоязычного интернета. Потом ее в 2005 году воспроизвел в интервью "Аргументам и фактам" Никита Михалков (без всяких ссылок), напоминает Дмитрий Колезев.

В 2006 году в "Российской газете" вышла статья "Чекисты сканировали мысли Мадлен Олбрайт", в которой рассказывалось об оккультных опытах российской контрразведки. Генерал ФСО Борис Ратников заявил: "За пару недель до начала бомбардировок Югославии авиацией США мы провели сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт. Подробно пересказывать ее мысли не стану. Отмечу лишь наиболее характерные моменты, подтвердившиеся уже после начала агрессии НАТО в Сербии.

Во-первых, в мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Еще ее возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По ее мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а все человечество под присмотром, конечно же, США".

В 2007 году на "Прямой линии" с Путиным "фразу Олбрайт" пересказал 70-летний сотрудник новосибирского Института ядерной физики Александр Сиберт и спросил президента, что он об этом думает. Путин сказал, что такую фразу не слышал, но вообще такие идеи в головах некоторых политиков, мол, бродят. И в 2014 году он уже сам говорил на пресс-конференции: "Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с ее неизмеримыми богатствами вся принадлежит России".