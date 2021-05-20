Люди, систематически не следящих за своим здоровьем, должны нести за это "в том числе финансовую ответственность", заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова

АГН "Москва" / Сергей Киселев

Люди, систематически не следящих за своим здоровьем, должны нести за это "в том числе финансовую ответственность", заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова на Московском онкологическом форуме.

"Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда он, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность за это должен нести. Иначе за него просто платят все остальные добросовестные граждане нашей страны, что, наверное, не совсем справедливо", - заявила Ракова, фрагмент выступления которой опубликовал РБК.

Некоторые СМИ расценили ее слова как предложение ввести для несознательных граждан штрафы. В комплексе социального развития столицы уточнили, что высказывание Раковой относится к частичной оплате бесплатных медицинских услуг, вводить наказание за безответственное отношение к здоровью в виде штрафов власти Москвы не планируют.

"Вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров. <...> Никаких планов о введении штрафов заявлено не было", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу комплекса.

Отмечается, что Москва уже несколько лет системно занимается мотивацией граждан следить за своим здоровьем: это проект "Здоровая Москва", диагностические комплексы, установленные в центрах госуслуг, рекламная кампания по мотивации к ведению здорового образа жизни. Идея софинансирования обсуждается в случае, если запущенное состояние здоровья пациента стало следствием того, что он долгое время не обращался к врачам.

Прошлой весной правительство ввело штрафы за нарушение ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Премьер Михаил Мишустин объяснял их необходимость, что некоторые люди "демонстрируют редкое легкомыслие - и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья".

В сентябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец сообщала, что правительство разрабатывает законопроект о частичном софинансировании гражданами госрасходов на бесплатную медицинскую помощь в рамках введения так называемого налога на тунеядство. Тогда в правительстве заявили, что российское законодательство позволяет россиянам не работать, но так как безработные или те, кто работает неофициально, не платят страховые взносы, в том числе в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), то они не должны получать медицинские услуги абсолютно бесплатно.

В октябре 2017 года сообщалось, что правительство обсуждает эксперимент по софинансированию гражданами медицинских услуг, после чего некоторые услуги могут стать официально платными, а лимит бесплатного лечения рискует закончиться прямо в процессе.

Вскоре после этого задуматься о частично платной медицине предложил президент РФ Владимир Путин, отметив необходимость донести до россиян осознание их ответственности за собственное здоровье. Однако та же Голодец заявила, что правительство вопрос о софинансировании медуслуг не обсуждает.

В феврале 2018 года Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, предложил переложить часть расходов на медицину на россиян. Отмечалось, что если система софинансирования не будет выстроена официально, она останется в тени, поскольку уже сейчас приходится платить за медицинскую помощь, в том числе за формально бесплатные услуги.

Так, в 2017 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного взимания денег с пациентов онкологического центра имени Блохина в Москве. По версии следствия, руководство центра с 1 января 2015-го по 27 ноября 2017 года незаконно оказывало платную высокотехнологичную медицинскую помощь, предусмотренную программой ОМС как бесплатная. Общая сумма незаконных выплат составила 3,85 миллиона рублей.

По итогам проверки Генпрокуратуры РФ министру здравоохранения Веронике Скворцовой было предложено привлечь к ответственности виновных должностных лиц и медиков и возместить пациентам необоснованные расходы. В самом онкоцентре заявили, что существующий тариф ОМС "не покрывает те обследования и те лечебные мероприятия, которые должны выполняться в интересах пациента".