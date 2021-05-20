Телеканал ЧГТРК "Грозный" опубликовал в Instagram видеозаписи, на которых несколько человек просят прощения за 15-летнего подростка, который предположительно назвал главу Чечни Рамзана Кадырова "шайтаном", когда тот вел эфир в Instagram 17 мая

groznytv / instagram.com Родные школьника, назвавшего Кадырова "шайтаном" во время эфира в Instagram, принесли ему извинения

groznytv / instagram.com

Телеканал ЧГТРК "Грозный" опубликовал в Instagram видеозаписи, на которых несколько человек просят прощения за 15-летнего подростка, который предположительно назвал главу Чечни Рамзана Кадырова "шайтаном", когда тот вел эфир в Instagram 17 мая

"Ты не человек, ты просто шайтан", - процитировал Кадыров одного из комментаторов во время эфира и пригрозил найти и уничтожить обидчика. "Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу", - сказал глава Чечни.

Телеканал утверждает, что автором комментария оказался выходец из Дагестана, который живет в Подмосковье с отцом. "Я прошу прощения за неправильное воспитание моего 15-летнего сына, за то, что не смог вырастить достойного сына", - сказал мужчина на видео. Рядом с ним в это время сидел подросток. На другом видео прощения просят другие пять мужчин, которые называют себя "родней этого подростка".

"Мой сын <...> во время вашего эфира допустил очень оскорбительные и неуважительные высказывания. Я гарантирую вам в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьез в соответствии с нашим домом - Кавказом. Мне очень стыдно за такое воспитание", - сказал отец подростка. Другие родственники школьника подчеркнули, что им стыдно за его поведение, и что молодой человек осознал свою вину.