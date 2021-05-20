Сотрудников ФБК* массово вызвали на допрос в СК по двум уголовным делам - о мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК) и о создании НКО, "посягающей на личность и права граждан" (ст. 239 УК). Об этом в Twitter сообщил директор ФБК* Иван Жданов.

"Сотрудников ФБК*, которых сегодня допрашивали, допросили сразу по второму делу, по 239 ст. УК. И сразу же вызывают еще на один допрос на следующие дни", - написал Жданов. По его словам, у одного из сотрудников прямо на допросе пытались забрать телефон.

Одним из вызванных на допрос стал корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский. Он никогда не был сотрудником фонда, но в 2015 году сотрудничал с ФБК* как внештатный автор и написал для него материал, посвященный проекту московского правительства "Активный гражданин".

Утром 19 мая сотрудники полиции несколько раз звонили в квартиру родителей журналиста, где Рождественский давно не живет и не прописан. Затем они бросили повестку в почтовый ящик. В повестке указано, что журналист является свидетелем по уголовному делу и должен явиться на допрос в Главное следственное управление Следственного комитета.

Ранее Жданов рассказал, что вечером и ночью с 18 на 19 мая сотрудники Следственного комитета приходили к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией*, чтобы вызвать их на опрос в связи с уголовным делом о мошенничестве против Алексея Навального.

По ночам полицейским никто не открывал, поэтому те пытались просунуть повестки в дверные щели или как-либо еще прикрепить их к входным дверям. Один из полицейских рассказал, что всего планируется вызвать на допрос около 70 сотрудников, пока же повестки получили около 20 нынешних и бывших сотрудников ФБК*.

В конце декабря 2020 года СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, политик собрал 588 млн рублей пожертвований от своих сторонников для ФБК* и ряда других организаций и, "действуя совместно с иными лицами", потратил более 356 млн из них на личные цели, в том числе на оплату покупок и отдыха за границей.

Между тем журналисты BBC выяснили, что с 2015 года входящие в ФБК* организации получили по меньшей мере 650,5 млн рублей, тогда как общие расходы этих же организаций составили более 600 млн рублей. Это означает, что деньги были потрачены целевым образом. Навальный, комментируя уголовное дело, заметил, что не получал в своих фондах зарплату. В феврале нынешнего года адвокат политика Ольга Михайлова заявила, что следствие по делу о предполагаемом мошенничестве фактически не ведется.

Тогда же против Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова возбудили новое уголовное дело по ст. 239 УК ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"). Оно упоминается в документах по делу о признании фондов и штабов Навального экстремистскими организациями, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Кроме того, в мае прошлого года президент России Владимир Путин расширил вменяемой оппозиционерам статьей список уголовных обвинений, осужденным по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности.