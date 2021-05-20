В последние месяцы темпы вакцинации москвичей от коронавируса не только не выросли, но и значительно снизились. При таких темпах столица достигнет поставленной властями страны цели в 60% привитых только через несколько лет, пишет "Медуза"*

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Е. Самарин

В последние месяцы темпы вакцинации москвичей от коронавируса не только не выросли, но и значительно снизились. При таких темпах столица достигнет поставленной властями страны цели в 60% привитых только через несколько лет, пишет "Медуза"*.

Столичные чиновники говорят, что "задействовали все", чтобы ускорить вакцинацию, но пока спрос на вакцину стабильно ниже предложения. Этот спад объясняют тем, что люди не доверяют властям и боятся вакцин, или, наоборот, слишком верят пропаганде, согласно которой с пандемией удалось справиться уже сейчас.

В отличие от большинства регионов России, московские власти редко сообщают об официальном ходе вакцинации и избегают подробностей: так, в последние месяцы нет разбивки на тех, кто получил одну дозу вакцины, и тех, кто прошел весь курс вакцинации. Последний раз мэр Сергей Собянин отчитался 14 мая, сообщив, что в городе прививку сделали 1 миллион 300 тысяч человек (около 10%). При этом официальные данные, очевидно, не точны: в конце марта и в середине апреля мэр Москвы говорил о миллионе вакцинированных. А численность привитых в среднем за день власти не озвучивали вообще.

В департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что в среднем в Москве вакцинируется 8-10 тысяч человек в сутки. Похожая статистика наблюдается с начала марта. По другим данным, к 20 мая численность ежедневно вакцинированных значительно упала. "Сейчас по Москве [ежедневно прививается] 2,5-3,5 тысячи в день, а на пике [в январе-феврале] доходило до 11,5-12,5 тысячи в день", - рассказал источник "Медузы"*, близкий к Минздраву. Когда именно был зафиксирован спад, он не уточнил.

Источник издания, близкий к правительству столицы, прогнозирует, что в следующем официальном объявлении "где-то в июне" Сергей Собянин назовет общую цифру вакцинированных в 1,5 миллиона человек. Это соответствует 6-7 тысячам привитым в день. Для того, чтобы привить 60% населения к осени, как того требует в том числе президент РФ Владимир Путин, нужно увеличить численность вакцинируемых на порядок - до 60 тысяч в день и более. При нынешних же темпах вакцинации на это понадобится от двух до семи лет.

При этом отмечается, что активная вакцинация необходима даже с учетом большого количества переболевших: коллективный иммунитет, созданный из-за заражения большой доли населения, не только будет сопровождаться большим числом жертв, но и получится ненадежным. Многие эпидемиологи считают, что при "естественном" коллективном иммунитете в популяции остаются большие группы контактирующих между собой людей без иммунитета.

Распространение вируса в этих группах может привести к вспышке заболеваемости даже в том случае, если в городе будет достигнута граница коллективного иммунитета. Действенность массовой вакцинации уже показали Великобритания и Израиль, где эпидемия сошла на нет после того, как были привиты более 50% взрослых.

На снижение темпов вакцинации мог повлиять и тот факт, что ранее за вакцинами в российскую столицу приезжали в том числе и иностранцы, также прививку делали иностранные граждане, постоянно проживающие в Москве. Однако 21 апреля, когда Владимир Путин назвал вакцинацию "национальным приоритетом", в частные клиники Москвы поступило распоряжение о запрете на вакцинацию иностранных граждан, что и ухудшило столичную статистику.

Еще более серьезной причиной стало равнодушие большинства москвичей к вакцинации: горожане не доверяют властям и одновременно с этим слишком верят пропаганде, согласно которой Россия победила коронавирус и смысла в прививке по большому счету нет, пишет "Медуза"*.

Источник издания в руководстве города считает, что нынешнее отсутствие интереса к прививкам вполне нормально. По его словам, в январе вакцина только появилась и была дефицитом и чем-то новым для горожан, что и вызывало ажиотажный интерес. А задержка рекламной кампании вакцинации привела к тому, что время было упущено и у людей укрепилось недоверие к вакцине. К тому же еще до начала эпидемии Россия была одной из стран, в которых страх перед прививками был особенно высок: 24% россиян, по данным на 2018 год, считали вакцины небезопасными. Нынешняя же вспышка эпидемии может положительно повлиять на темпы вакцинации, хотя рост заболевших оказался не так высок, как это было осенью прошлого года.

В мае стало известно, что 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, если это станет единственным шансом выехать за границу. Около 18% опрошенных собираются поставить прививку в любом случае, 42% не готовы вакцинироваться ни при каких условиях, 20% затрудняются с ответом. Мужчины заявляли о готовности к прививке чаще, чем женщины (21% против 18%).

Среди тех, кто готов вакцинироваться ради поездки за рубеж, оказалось 26% людей моложе 34 лет. Сделать прививку "в любом случае" намерены 14% граждан до 34 лет, 16% россиян от 35 до 44 лет и 24% респондентов в возрасте 45 лет и старше. При этом 42% опрошенных не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением.

Мужчины чаще, чем женщины, заявили о готовности привиться как ради выезда за границу (21% и 18% соответственно), так и безотносительно возможности поездки (20% и 16% соответственно).

Преобладают среди тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, - среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (25%). Такой ответ также дали 16% респондентов с доходом до 50 тысяч рублей и 18% опрошенных с доходом от 50 до 80 тысяч рублей. Сделать вакцину ради поездки за границу готовы по 19% россиян с доходом до 50 тысяч и от 50 до 80 тысяч рублей, а также 20% граждан с доходом от 80 тысяч рублей.