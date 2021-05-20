Следователи спрашивали Соболь о ее винирах на допросе по делу о "мошенничестве" Навального

Московский городской суд / ВКонтакте Навальный, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере, до последнего времени жил в Марьино, "пока не снял квартиру поближе к офису, на Автозаводской"

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

Сотрудники СК на допросе по делу в отношении Алексея Навального о мошенничестве спрашивали его соратницу Любовь Соболь о зубных винирах.

"4 зуба сделала - сразу видно, богачка и мошенница! Дворец за 100 млрд под Геленджиком - о нет, это мы расследовать не будем, докопаться до 4 виниров - вот это давайте всем этажом расследовать", - написала Соболь в Twitter.

Она отметила, что поставила виниры "уже даже не помню когда, да и те со скидкой". Соболь также добавила, что на допросы вызывают сотрудников ФБК*, которые работали по официальным трудовым договорам.

"Оформление было в белую и фонд ежегодно отчитывался о средствах, проходил аудиты, делал добровольные отчеты и выкладывал его в сеть. О каком мошенничестве вообще может идти речь?" - пишет оппозиционерка.

Она добавила, что Навальный, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере, до последнего времени жил в Марьино, "пока не снял квартиру поближе к офису, на Автозаводской". Сама Соболь живет в квартире мужа в 38 кв м: "Неправильные какие-то мошенники, не находите?"

Уголовное дело против Навального было возбуждено в декабре 2020 года. По версии следствия, политик собрал 588 млн рублей пожертвований от своих сторонников для ФБК* и ряда других организаций и, "действуя совместно с иными лицами", якобы потратил более 356 млн из них на личные цели, в том числе на оплату покупок и отдыха за границей.

Директор ФБК* Иван Жданов накануне сообщил, что с момент опубликования пресс-релиза СК об этом деле по данной статье не происходило никаких следственных действий, и только сейчас действующих и бывших сотрудников фонда начали массово вызывать на допросы. Утром 20 мая их допросили не только по делу о мошенничестве, но и по делу против Навального, Жданова и Леонида Волкова о создании НКО, "посягающей на личность и права граждан" (ст. 239 УК).