Лавров после встречи с Блинкеном заявил об обоюдном намерении "разгребать завалы" в отношениях России и США

Министерство иностранных дел Российской Федерации По его словам, в отношениях России и США очень много "завалов", и "разгребать" их непросто. Лавров отметил, что почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Глава МИД России Сергей Лавров назвал конструктивным разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прошел в Рейкьявике 19 мая. "Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы", - отметил министр, слова которого приводятся на сайте российского МИД.

По его словам, в отношениях России и США очень много "завалов", и "разгребать" их непросто. Лавров отметил, что почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. "За нами дело не станет", - сказал он, добавив, что Москва готова рассматривать и решать любые вопросы двусторонней повестки, в том числе по региональным и глобальным проблемам, конфликтам и кризисам. По его словам, в ходе встречи стороны затронули тему дипломатических "присутствий" России в США и США в России.

""Порочный круг" ударов был начат бывшим президентом США Обамой. Когда он уходил из Белого дома, по сути рейдерскими захватами конфисковали нашу дипломатическую собственность в США, выгнали российских дипломатов с семьями в неподобающей, грубой манере. Мы долго терпели. Думали, что новая администрация Трампа пересмотрит эти решения. Этого не произошло. Напротив, в 2017 году США приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда уже были вынуждены отвечать. Эта цепная реакция никого не устраивает. Почувствовал сегодня у американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов по этим вопросам и по развитию диалога по стратегической стабильности - это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе", - заявил Лавров.

Также Лавров и Блинкен договорились продолжать и сделать более эффективными совместные действия по региональным конфликтам, где интересы России и США совпадают, включая ситуацию по Афганистану, иранской ядерной программе и ядерной проблеме Корейского полуострова.

"Считаю, что это был очень полезный разговор. Будем докладывать нашим президентам", - заявил Лавров, выразив надежду на то, что главы двух государств "определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях".

Накануне администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига. 19 мая представитель Госдепа США заявил, что Nord Stream 2 AG вовлечен в деятельность, которая должна быть наказуема с помощью санкций. Но администрация Байдена решила отказаться от этих санкций из соображений национальной безопасности.

Там заявили, что единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% - это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Однако администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока 2", хотя и намерена продолжать санкционное давление на Россию.