Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил абсолютный максимум за весь период - 24 318 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба

Стопкоронавирус.рф В Москве за сутки также поставлен абсолютный рекорд по числу новых случаев коронавируса: 6 902

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил абсолютный максимум за весь период - 24 318 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, опубликованных в Telegram

В Москве за сутки также поставлен абсолютный рекорд по числу новых случаев коронавируса: 6 902. Весенний максимум, отмеченный в начале мая, составлял 6 703. Скончались 77 пациентов, 5 836 были выписаны по выздоровлению.

В целом по стране за сутки умер 461 пациент, по выздоровлению выписаны 24 758. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 039 тыс. 926 случаев коронавирусной инфекции, 35 311 умерших и 1 млн 551 тыс. 414 выписанных. Лечение продолжает 453 201 пациент.

Накануне было отмечено 23 610 новых случаев, 18 ноября прирост отмечен на уровне 20 985 случаев COVID-19. До этого в течение нескольких дней регистрировали более 22 тысяч новых случаев в сутки.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6902 (77)

Санкт-Петербург - 2394 (63)

Московская область - 887 (15)

Нижегородская область - 444 (13)

Свердловская область - 372 (7)

Республика Карелия - 343 (2)

Архангельская область - 339 (1)

Красноярский край - 336 (12)

Воронежская область - 312 (13)

Ростовская область - 311 (20)

Хабаровский край - 298 (1)

Пермский край - 286 (10)

Республика Коми - 276 (2)

Республика Бурятия - 271 (11)

Иркутская область - 267 (18)

Мурманская область - 267 (8)

Забайкальский край - 267 (5)

Саратовская область - 238 (5)

Волгоградская область - 235 (4)

Ульяновская область - 234 (6)

Омская область - 233 (11)

Алтайский край - 233 (9)

Приморский край - 230

Республика Саха (Якутия) - 220 (6)

Самарская область - 220 (4)

Челябинская область - 219 (10)

Ставропольский край - 218 (4)

Кировская область - 217

Томская область - 209 (3)

Ханты-Мансийский АО - 203 (9)

Республика Крым - 203 (6)

Ленинградская область - 198

Ямало-Ненецкий АО - 197 (6)

Оренбургская область - 189 (4)

Тверская область - 187 (2)

Новосибирская область - 186 (5)

Ярославская область - 180 (3)

Кемеровская область - 178 (5)

Республика Хакасия - 177

Вологодская область - 174

Калининградская область - 173

Краснодарский край - 172 (6)

Тюменская область - 171

Новгородская область - 169

Белгородская область - 168 (1)

Пензенская область - 163 (1)

Псковская область - 163

Ивановская область - 155 (3)

Амурская область - 154

Курская область - 151 (7)

Удмуртская Республика - 151 (1)

Тульская область - 144 (2)

Астраханская область - 140 (3)

Орловская область - 139 (3)

Брянская область - 139 (3)

Калужская область - 139

Костромская область - 137 (2)

Республика Алтай - 132

Смоленская область - 131 (3)

Сахалинская область - 128

Владимирская область - 126 (3)

Республика Башкортостан - 124 (2)

Тамбовская область - 117

Рязанская область - 114 (1)

Липецкая область - 109 (2)

Республика Дагестан - 107 (8)

Республика Тыва - 105 (7)

Чувашская Республика - 101 (10)

Курганская область - 101 (5)

Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 85

Республика Мордовия - 85

Республика Адыгея - 79

Республика Ингушетия - 73

Республика Калмыкия - 72

Республика Северная Осетия - 72

Чеченская Республика - 69 (1)

Республика Татарстан - 67 (2)

Камчатский край - 61

Севастополь - 56

Республика Марий Эл - 51 (1)

Магаданская область - 44 (2)

Еврейская АО - 28

Ненецкий АО - 10

Чукотский АО - 3

