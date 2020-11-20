Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил абсолютный максимум за весь период - 24 318 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, опубликованных в Telegram
В Москве за сутки также поставлен абсолютный рекорд по числу новых случаев коронавируса: 6 902. Весенний максимум, отмеченный в начале мая, составлял 6 703. Скончались 77 пациентов, 5 836 были выписаны по выздоровлению.
В целом по стране за сутки умер 461 пациент, по выздоровлению выписаны 24 758. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 039 тыс. 926 случаев коронавирусной инфекции, 35 311 умерших и 1 млн 551 тыс. 414 выписанных. Лечение продолжает 453 201 пациент.
Накануне было отмечено 23 610 новых случаев, 18 ноября прирост отмечен на уровне 20 985 случаев COVID-19. До этого в течение нескольких дней регистрировали более 22 тысяч новых случаев в сутки.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6902 (77)
Санкт-Петербург - 2394 (63)
Московская область - 887 (15)
Нижегородская область - 444 (13)
Свердловская область - 372 (7)
Республика Карелия - 343 (2)
Архангельская область - 339 (1)
Красноярский край - 336 (12)
Воронежская область - 312 (13)
Ростовская область - 311 (20)
Хабаровский край - 298 (1)
Пермский край - 286 (10)
Республика Коми - 276 (2)
Республика Бурятия - 271 (11)
Иркутская область - 267 (18)
Мурманская область - 267 (8)
Забайкальский край - 267 (5)
Саратовская область - 238 (5)
Волгоградская область - 235 (4)
Ульяновская область - 234 (6)
Омская область - 233 (11)
Алтайский край - 233 (9)
Приморский край - 230
Республика Саха (Якутия) - 220 (6)
Самарская область - 220 (4)
Челябинская область - 219 (10)
Ставропольский край - 218 (4)
Кировская область - 217
Томская область - 209 (3)
Ханты-Мансийский АО - 203 (9)
Республика Крым - 203 (6)
Ленинградская область - 198
Ямало-Ненецкий АО - 197 (6)
Оренбургская область - 189 (4)
Тверская область - 187 (2)
Новосибирская область - 186 (5)
Ярославская область - 180 (3)
Кемеровская область - 178 (5)
Республика Хакасия - 177
Вологодская область - 174
Калининградская область - 173
Краснодарский край - 172 (6)
Тюменская область - 171
Новгородская область - 169
Белгородская область - 168 (1)
Пензенская область - 163 (1)
Псковская область - 163
Ивановская область - 155 (3)
Амурская область - 154
Курская область - 151 (7)
Удмуртская Республика - 151 (1)
Тульская область - 144 (2)
Астраханская область - 140 (3)
Орловская область - 139 (3)
Брянская область - 139 (3)
Калужская область - 139
Костромская область - 137 (2)
Республика Алтай - 132
Смоленская область - 131 (3)
Сахалинская область - 128
Владимирская область - 126 (3)
Республика Башкортостан - 124 (2)
Тамбовская область - 117
Рязанская область - 114 (1)
Липецкая область - 109 (2)
Республика Дагестан - 107 (8)
Республика Тыва - 105 (7)
Чувашская Республика - 101 (10)
Курганская область - 101 (5)
Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 85
Республика Мордовия - 85
Республика Адыгея - 79
Республика Ингушетия - 73
Республика Калмыкия - 72
Республика Северная Осетия - 72
Чеченская Республика - 69 (1)
Республика Татарстан - 67 (2)
Камчатский край - 61
Севастополь - 56
Республика Марий Эл - 51 (1)
Магаданская область - 44 (2)
Еврейская АО - 28
Ненецкий АО - 10
Чукотский АО - 3