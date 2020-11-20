Советский районный суд Дагестана арестовал троих полицейских, вымогавших деньги у жителя Дербента под угрозой дела о наркотиках, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "информированный" источник.

Подполковник полиции, майор полиции и старший лейтенант полиции в августе незаконно возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении жителя Дербента. Отмечается, что перед этим они его "избили, заставили наговорить на себя, подписать признание, а после потребовали 1 млн рублей с условием, что в случае отказа ему будет грозить до 10 лет лишения свободы".

Как рассказали источники издания SM News в силовых структурах, по делу проходят сотрудник 3 отдела УКОН в Дербенте Закир Кочмасов, начальник этого отдела подполковник Физули Гаджимагомедов и начальник 1 отдела УКОН по Магарамкентскому району Мурад Исаев.

В августа Кочмасов доставил в отдел полиции своего знакомого Г. Гамзаева. Вместе с Гаджимагомедовым они избили задержанного. Силовики потребовали от Гамзаева, чтобы он признался в сбыте опия. Местный житель согласился, "чтобы дальше его не калечили", уточнил источник. После этого полицейские потребовали у задержанного миллион рублей.

Затем к силовикам присоединился их коллега Исаев, также знакомый с Гамзаевым. Местному жителю удалось убедить его снизить требуемую сумму до 500 тысяч рублей, утверждает собеседник SM News.

Кочмасов принес сверток с примерно 7 г опия и положил его в карман брюк Гамзаева. Позднее полицейские изъяли наркотик при понятых, добавляет издание.

Силовики начали вновь угрожать своему знакомому и потребовали срочно достать деньги. Мужчина позвонил сестре и приятельнице; девушки по частям перевели 350 тысяч рублей на карту матери Гамзаева, которая была у него с собой.

"Потерпевший снял в банкомате 50 тысяч рублей и передал их Кочмасову. Еще 250 [тысяч рублей] перевел ему на карту. Оставшиеся 150 тысяч рублей Гамзаев обещал принести в ближайшее время", - сказал собеседник SM News.

Исаев, Кочмасов и Гаджимагомедов поделили деньги между собой, а затем завели на Гамзаева дело о сбыте наркотиков.

Всех троих подозревают в мошенничестве в крупном размере, превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств оперативно-разыскной деятельности.