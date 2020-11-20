Рамзан Кадыров / ВКонтакте 16 ноября Кадыров посетил детский центр в городе Курчалой и раскритиковал тамошний дизайн. Видео со своей оценкой он опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте"

Рамзан Кадыров / ВКонтакте

В детском центре в Курчалое после замечания главы Чечни Рамзана Кадырова сняли со стен изображения персонажей американских комиксов и заменили их на национальных героев республики, сообщает РИА "Новости".

Героев комиксов сменили первый президент Чечни Ахмат Кадыров и участники Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, сражавшиеся против Российской империи - шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, Байсангур Беноевский.

16 ноября Кадыров посетил детский центр в городе Курчалой и раскритиковал тамошний дизайн. Видео со своей оценкой он опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте". Персонажей вселенной Marvel Рамзан Кадыров, которого в Чечне называют падишахом, велел заменить на героев Чечни.

В посте глава Чечни пишет, что площадки ему понравились, но нужно внести "небольшие коррективы в оформление". На стенах детского городка, который осматривал Кадыров, были нарисованы Тор, Капитан Америка и Человек-паук, отмечает Znak.com.

Детский игровой центр, который инспектировал Рамзан Кадыров, расположен в торговом центре, построенном в жилом комплексе. "Я уверен, что с каждым годом Курчалой будет преображаться в самую лучшую сторону. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы он превратился в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только нашей республики, но и России", - подчеркнул Рамзан Кадыров. Его слова приводит ИА "Грозный-информ".

"Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", - сказал Кадыров.