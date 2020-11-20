Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, создав аналог "золотых паспортов"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий иностранцам в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ за инвестиции в экономику

Moscow-Live.ru / Зотова Анастасия

Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции. Как следует из соответствующего законопроекта, данные которого приводят "Известия", чтобы получить ВНЖ, нужно будет вложить в российский бизнес не менее 10 млн рублей, либо владеть ОФЗ или недвижимостью минимум на 30 млн. По мнению экспертов, этот инструмент будет востребован у граждан "сложных юрисдикций", таких, как страны Ближнего Востока и Африки, но стоимость программы по сравнению с европейскими аналогами слишком завышена.

Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий иностранцам в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ за инвестиции в экономику. Для этого им нужно владеть российской или иностранной компанией, вложив в ее капитал не менее 15 и 50 млн рублей соответственно, или же проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес, уплатив минимум 6 млн рублей налогов на протяжении как минимум трех лет и трудостроив по крайней мере 25 человек.

Иностранцы также могут открыть ИП, вложив в дело 10 млн и приняв на работу 10 россиян, или же владеть три года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей. Предложенные меры должны будут поспособствовать привлечению иностранных инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации, а также ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой.

Как пояснил первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич, предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса. ВНЖ позволяет получить полис ОМС и пользоваться всеми социальными услугами, доступными для граждан РФ, не получая при этом патент или разрешение на работу в России. Также ВНЖ позволяет въезжать в любые страны, с которыми у РФ действует безвизовый режим.

Для получения вида на жительство в РФ сперва необходимо оформить разрешение на временное проживание (РВП), и лишь спустя год можно подавать заявку на ВНЖ, отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Причем помимо довольно серьезного пакета документов требуется выполнить еще ряд условий, например, сдать экзамен по русскому языку, пройти медосмотр и так далее.

Юристы отмечают, что в случае принятия этой инициативы это будет первый закон в РФ, когда натурализация будет происходить не по праву рождения, не по вкладу в культуру или в спорт, а при помощи экономического вклада. По их словам, видом на жительство в РФ интересуются многие граждане стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, а вот полноценный переход в российскую юрисдикцию может оказаться не столь выгодным: контрольно-надзорные органыотносятся к иностранцам более лояльно, чем к россиянам, и получение гражданства "аннулирует" такую защиту.

Кроме того, "цена" получения ВНЖ достаточно высока: недвижимость за 30 млн рублей, то есть примерно за $400 тыс. - это в шесть раз выше затрат по переезду всей семьи, например, в Великобританию по действующим в этой стране программам. А в Греции можно получить вид на жительство при инвестициях в недвижимость от €250 тысяч и при этом жить там и путешествовать без визы по 27 странам ЕС. С другой стороны, если ВНЖ можно будет конвертировать в гражданство и получить аналогичные документы для членов семьи, программа будет более актуальна. Кроме граждан СНГ, она может пользоваться спросом у жителей стран Африки и некоторых государств Ближнего Востока.

ВНЖ в России будет востребован у топ-менеджеров, которые регулярно летают сюда по работе и сталкиваются с визовыми формальностями, а также у граждан так называемых "тревожных юрисдикций", например, Ближнего Востока, Африки и Китая. Иностранцам, которые трудоустроены в РФ, можно получить вид на жительство на период работы практически бесплатно, если они наняты в качестве высококвалифицированных специалистов и им ВНЖ не нужен. Зато документ будет интересен владельцам капитала, у которых есть веские причины, чтобы переехать в РФ.

С другой стороны, иностранец с ВНЖ подпадает под требования декларировать все свои счета и вклады в зарубежных банках и иных организациях. В большинстве случаев вид будет востребован у граждан регионов, в которых условия проживания гораздо тяжелее, чем в России (где ведутся военные действия или наблюдается высокая политическая нестабильность), а также тем, кому тяжелее получить аналогичный статус в развитых странах, например, из-за сложностей с подтверждением происхождения капитала.

За последние годы российский паспорт получили ряд зарубежных знаменитостей. Например, в июне заявку на гражданство подала уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. В предыдущие годы паспорта РФ оформили боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон, актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, боксер Рой Джонс, футболист ЦСКА Марио Фернандес.

В рейтинге самых сильных паспортов мира Henley Passport Index Россия по итогам прошлого года заняла 51-е место, опередив, например, Боснию и Герцеговину и Турцию, но уступив Микронезии и Молдавии. Главный критерий рейтинга - возможности по безвизовому въезду в иностранные государства. Его лидерами стали Япония, Сингапур, а также делящие третье место Германия и Южная Корея.