В Красноярском крае двух девятиклассников обвиняют в создании террористического сообщества (статья 205.4 УК РФ) из-за переписок в социальных сетях и планах взорвать здание ФСБ в игре Minecraft, сообщает Baza.

По информации издания, летом этого года 14-летние подростки, Никита и Денис, попали в поле зрения силовиков, когда расклеивали листовки с оправданием взрыва здания ФСБ в Архангельске.

Одну из листовок они приклеили на здание ФСБ. На следующий день силовики задержали школьников вместе с тремя их друзьями. Силовики поговорили с подростками и забрали у них телефоны.

В переписке во "ВКонтакте" девятиклассники обсуждали идеи анархизма и свои планы построить в Minecraft здание ФСБ и взорвать его. После изучения сообщений сотрудники ФСБ вызвали Никиту, Дениса и их друга Богдана на допрос. Как пишет Baza, после угроз, давления и обещаний, что "все будет хорошо", двое из подростков признали вину. Их посадили под домашний арест, а не признавшего вину подростка отправили в СИЗО.

По версии следствия, школьники хотели взорвать реальное здание ФСБ. У них найдена взрывчатка.

Сначала школьников обвиняли по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" (статья 205.3 УК РФ), но позже переквалифицировали статью на более тяжкую. Шестой месяц подростки находятся в СИЗО, родственники с ними видятся только в судах.