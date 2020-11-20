Hlebushek / wikimedia.org Сенатор Керимов снова подал иск к "Ведомостям" и привлек к суду блогера

Hlebushek / wikimedia.org

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал в Басманный суд Москвы иск к газете "Ведомости" с требованием опровергнуть и удалить статью о нем, опубликованную в ноябре 2017 года. Ответчиками по иску также указаны издания Forbes и "Собеседник" и пользователь Facebook Наринэ Давыдова, которая 1 октября 2020 года сделала публикацию в социальной сети с цитированием всех трех изданий и размещением прямых гиперссылок на них.

В июне 2020 года предприниматель уже пытался судиться с "Ведомостями" из-за этой статьи, но Гагаринский суд Москвы вернул иск заявителю ввиду неподсудности. Аналогичным образом суд поступил с исками к изданиям Forbes и "Версия". Теперь Керимов объединил свои требования в единый иск на том основании, что спустя три года после выхода в СМИ спорные материалы были использованы частным лицом в публикации на странице в социальной сети Facebook. Он также потребовал взыскать с "Ведомостей", Forbes и "Собеседника" по 50 тыс. руб. компенсации морального вреда, с Давыдовой - 10 тыс. руб.

Как и в предыдущем иске, Керимов требует опровергнуть несколько предложений в материале "Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень", опубликованном 23 ноября 2017 года. В нем утверждается, что "хорошие отношения" с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым позволили Керимову стать владельцем крупнейшего строительного холдинга столицы - СПК "Развитие", объединявшей корпорации "Главмосстрой", "Моспромстрой" и "Мосмонтажспецстрой". При этом головной офис "Развития" был фактически захвачен, хотя сам Керимов настаивает, что не имел отношения к этому захвату.

Что же касается Наринэ Давыдовой, то какая-либо информация о владельце аккаунта в публичном доступе отсутствует. В открытой новостной ленте аккаунта 27 публикаций: в основном фотографии женщины с ребенком, на отдыхе и обновления фото профиля. Общественно-политическим темам посвящены только две последние публикации от 1 октября и касаются все того же Керимова. В одной из них излагаются факты из текстов о предпринимателе, вышедших в "Ведомостях", "Собеседнике" и Forbes в 2017 году с прямыми ссылками на соответствующие материалы, во второй содержится прямая ссылка на материал "Ведомостей" от 23 сентября 2017 года.

Предъявление иска к Давыдовой позволило истцу обратиться в Басманный суд, так как остальные соответчики зарегистрированы по адресам, относящимся к территориальной подсудности других судов. По мнению юристов, ответчик мог быть выбран с целью выбора подсудности и переноса рассмотрения дела именно в Басманный суд.

При этом исковое заявление не позволяет установить достоверную последовательность событий, которые привели к его написанию и подаче. Так, на почтовом штемпеле, которым промаркирован конверт с заявлением, указана дата отправки - 1 сентября 2020 года. При этом само исковое заявление, вложенное в конверт и подписанное адвокатом Ларисой Киселевской, датировано 30 сентября 2020 года. Получается, что письмо было отправлено за месяц до того, как Киселевская подготовила вложенный в него иск. Сам же иск был подписан адвокатом Керимова за день до того, как Давыдова опубликовала пост, ставший основанием для подачи иска.

Как следует из карточки дела в Басманном суде, исковое заявление Керимова было зарегистрировано 2 октября 2020 года и в тот же день принято к производству заместителем председателя Басманного суда Галиной Графовой. По закону у судьи есть пять дней, чтобы принять иск к производству.

В "Ведомостях" содержание иска называют необоснованным, отмечая, что Керимов оспаривает лишь один абзац, но одновременно требует удалить весь материал. В СМИ полагают, что иск направлен на ограничение свободы слова журналистов, а издатель "Ведомостей" Михаил Нелюбин отмечает, что газета традиционно занимает взвешенную позицию при подготовке материалов, всегда основывается на фактах и избегает эмоциональных выпадов. Представитель Керимова ситуацию не прокомментировал.