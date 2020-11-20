В Петербурге зарезан пассажир автобуса, сделавший замечание "безмасочникам"

Житель Мурино Ленинградской области скончался от ножевого ранения, полученного в ходе ссоры в маршрутном такси. Потерпевший сделал мужчине и женщине замечание в связи с тем, что они не надели маски, как предписано властями в период пандемии коронавируса.

Погибшим оказался 53-летний заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра. Его труп с ножевым ранением в спину был обнаружен вечером во вторник, 17 ноября, у дома на Индустриальном проспекте в Петербурге. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве, передает "Интерфакс".

Установлено, что перед гибелью потерпевший участвовал в конфликте в маршрутном автобусе: он сделал двум пассажирам без масок, мужчине и женщине, замечание. По данным полиции, словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась на улице и закончилась поножовщиной.

18 ноября по подозрению в совершении преступления были задержаны двое уроженцев Оренбургской области - 40-летний мужчина и его 34-летняя знакомая. Подозреваемый был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он, по версии полиции, и ударил погибшего ножом.

Ссору в автобусе зафиксировал видеорегистратор, а снятые кадры опубликовала "Фонтанка". Из них следует, что потерпевший первым перешел к рукоприкладству, отвесив оплеуху сидевшему мужчине. Затем сторонник масочного режима бросился наутек, а подозреваемый стал его преследовать.

На его странице в соцсети, как отмечает "Фонтанка", установлена аватарка с изображением двустволки после выстрела и надписью "Я всегда хотел отвечать людям добром, но жизнь научила меня отвечать взаимностью".

Еще одна драка на почве обсуждения того, насколько точно тот или иной гражданин соблюдает масочный режим, произошла в автобусе в пригороде Краснотурьинска Свердловской области. Водитель общественного транспорта избил пассажира, который перед этим вступил в ссору с женщиной-кондуктором и отказался натягивать маску на нос. По словам пассажира, во время потасовки водитель разбил ему нос.

Мужчина также пояснил, что у него была другая травма носа, из-за чего он и носит маску, закрывая только рот. Если он надевает ее полностью, ему становится тяжело дышать. "Всех кондукторов это устраивает, но только ее почему-то нет. Она меня попросила надеть маску полностью, но я в ответ на это начал требовать оплатить проезд по онлайн-кассе. По такому принципу: она просит соблюдать закон о ношении маски, а я прошу соблюдать федеральный закон N 54 о контрольно-кассовой технике. Но она отказалась", - пояснил пассажир. Его слова приводит E1.ru.

Предприниматель Александр Марков, которому принадлежит автобус, сказал, что его водитель не бил пассажира. "Его лицо вообще никто не трогал, водитель пнул ему под задницу. Я спрашивал у кондуктора и у пассажиров, мне сказали, что по лицу его не били. Что касается оплаты проезда по безналу, то у нас в городе пока ее нет, это только в планах", - отметил бизнесмен Александр Марков.