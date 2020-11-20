Мэр Москвы Сергей Собянин не видит необходимости закрывать младшие классы и детские сады, несмотря на сложную ситуацию в этих группах, сообщает "Интерфакс". "Что касается младших классов и дошкольников, то ситуация там достаточно сложная, у нас на сегодняшний день около 2500 групп в детских садах и младших классах находятся на карантине. Это не мало, но и не критично для всей системы", - сказал градоначальник в эфире канала "Россия 1" (ВГТРК).

"Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблемы, но, тем менее, они не таковы, что мы должны принимать сегодня решения о закрытии детских садов и младших классов", - сказал Собянин.

Столичный мэр также добавил, что среди учеников старших классов ситуация с коронавирусом стабилизировалась, количество заболевших старшеклассников в Москве уменьшилось вдвое. "Среди старших классов мы видим снижение доли заболевших в общем количестве выявленных коронавирусных больных, почти в два раза уменьшилась в силу того, что мы приняли дистант, и ситуация стабилизировалась", - заявил мэр Москвы.

При этом Сергей Собянин считает, что введенные в Москве из-за распространения COVID-19 ограничительные меры дают результат. "Мы много принимали неприятных решений по ограничению деятельности в городе. Это связано и с ночными клубами, заведениями, переходом на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, ну и с продлением сроков дистанционного обучения старшеклассников. Эти меры все равно дают свой результат", - отметил столичный градоначальник.

Ранее, 8 ноября, Собянин отмечал, что на тот момент перевод школьников старших классов на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.

Напомним, учащиеся старших классов перешли на дистанционное обучение с 19 октября и, согласно последнему указу Собянина, продолжат обучение в таком формате до 6 декабря.