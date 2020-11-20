Во Владимирской области с помощью Интерпола найден первоклассник, похищенный два месяца назад

В пятницу в деревне Макариха Камешковского района Владимирской области сотрудники полиции освободили семилетнего Савелия Роговцева, которого два месяца насильно удерживал мужчина. Найти пропавшего ребенка помогли сотрудники Интерпола.

"28 сентября ребенок, возвращаясь из школы, вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, но дома не появился", - сообщает областное УМВД.. В поисках принимали участие сотни сотрудников полиции, МЧС, СК РФ, прокуратуры, администрации района и области, военнослужащих и волонтеров из Москвы, Подмосковья, Калужского, Ивановского, Рязанского, Ярославского регионов. Но поиски, для которых использовались вертолеты гражданской авиации и беспилотники, оказались безрезультатными.

За информацию о местонахождении Роговцева назначили вознаграждение в размере миллиона рублей, передает ТАСС. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Позднее российским полицейским по каналам Интерпола "поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика". Эта информация подтвердилась.

"По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик", - говорится в пресс-релизе. Деревня Макариха находится примерно в 20 км от поселка Горки.

В настоящее время найденный школьник передан родителям. "Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По сообщению районной службы скорой помощи, первичный медосмотр ребенка не выявил отклонений в состоянии его здоровья. "Врачи сказали, что у сына все хорошо. Здоров, вес не потерял, нормальный ребенок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребенок. Мы верили, что его найдем", - рассказал ТАСС отец ребенка Александр Роговцев. Савелий - младший из четырех сыновей в семье.

По словам отца первоклассника, похитителя сына он не знает, пишет "Медуза". "Как рассказал сын, мужчина его затолкал в машину… Знаем, что человек не очень хороший. Говорят, что он психически нездоров", - добавил Роговцев.