В школе Архангельска во время занятий с потолка рухнула штукатурка. Двух десятиклассников отправили в травматологическое отделение на обследование. Их здоровью, по словам директора школы, ничего не угрожает.

Инцидент произошел в одном из кабинетов на четвертом этаже архангельской школы N 22, сообщает 29.ru.

"Упал кусок штукатурки во время урока, дети находились в классе, - рассказала директор учебного заведения Ольга Уткина. - Юноше по голове попало, девушке - по плечу. С согласия родителей я съездила с ними в травмпункт детской областной больницы. Там провели необходимые обследования, снимки, компьютерную томографию. Слава богу, у детей все обошлось. Будем принимать решение - освобождать четвертый этаж".

По словам Ольги Уткиной, в школе идет капремонт крыши, но могло ли это спровоцировать обвал штукатурки, она сказать не может. "Поскольку здание 1936 года постройки, понятно, что штукатурка вся старая", - добавила она.

В четверг, 19 ноября, в одной из школ Архангельска на перемене умер ученик. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, у школьника остановилось сердце. А проведенные реанимационные мероприятия не помогли, передает ТАСС.