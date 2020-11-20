Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Специалисты сообщили о пропаже из аптек препарата для больных ревматизмом, который используют и против коронавируса

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

На фоне распространения коронавируса из российских аптек пропал препарат, необходимый людям, страдающим ревматизмом. Теперь это лекарство используют и для лечения больных COVID-19, заявили на сайте Центра поддержки пациентов с ревматизмом.

"Из аптек пропал жизненно важный для пациентов с РЗ препарат метилпреднизолон. (...) Сейчас эти препараты используют для лечения коронавирусной инфекции, и они фактически пропали из аптек - их очень сложно, а в ряде случаев почти невозможно купить или получить по льготе", - рассказали в центре.

Там уточнили, что по льготе эти препараты в таблетках могут получать только пациенты с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и анкилозирующим спондилитом: о нехватке этих лекарств СМИ сообщали еще в апреле. Также метилпреднизолон в ряде случаев необходим беременным женщинам с ревматическими заболеваниями: заболеваний, при которых назначают эти препараты, насчитывается несколько десятков.

"Пациенты без справки об инвалидности не могут получать любые лекарства (в том числе глюкокортикостероиды) по льготе. Но даже те, у кого есть инвалидность, сейчас испытывают трудности с ГК - 53% пациентов, опрошенных Российской ревматологической ассоциацией "Надежда", сообщили, что даже по льготе их получить в поликлинике не удалось. Препарата нет", - сообщается на сайте проекта.

Представители организации уточняют, что отмена препарата, который продается в аптеках под названиями "Метипред", "Медрол", "Метилпреднизолон-натив", "Солу-Медрол" и "Ивепред", может обернуться не только обострениями основных заболеваний, но и тяжелыми поражениями внутренних органов, которые несовместимы с жизнью. По оценкам центра, в России это лекарство регулярно принимают около миллиона человек.

Накануне сообщалось, что в течение последних месяцев пациенты с ВИЧ не могут провести необходимые исследования крови на вирусную нагрузку и иммунный статус, чтобы определить состояние пациента и эффективность выписанных препаратов. О жалобах из Алтайского края, Брянской, Ленинградской, Новосибирской и Омской областей, а также из Санкт-Петербурга и Дагестана рассказали в общественном движении "Пациентский контроль". Аналогичные жалобы поступили осенью из Крыма, Самарской и Оренбургской областей.

Исследования новым пациентам необходимо делать раз в месяц, пока идет стабилизация состояния - раз в три месяца, а затем - раз в полгода. Однако из разных регионов поступают массовые обращения от пациентов, которые не могут сдать анализы с весны. Врачи объясняют отказы нехваткой тест-систем и загруженностью тестированием на коронавирусную инфекцию. В региональных СПИД-центрах и отделениях Минздрава проблему отрицают.

Кроме того, пациенты с ВИЧ жалуются и на появившуюся нехватку дорогостоящих препаратов. Они необходимы пациентам, которым не подошли стандартные схемы лечения: "Пациентский контроль" получил жалобы о замене лекарств таким пациентам либо о выдаче их на более короткий срок, например на месяц вместо обычных трех. Такие сообщения осенью поступали из Ленинградской, Кемеровской, Архангельской, Новосибирской, Свердловской, Иркутской областей, Москвы и Алтайского края.

В Минздраве ситуацию не прокомментировали, однако в мае этого года сообщалось, что закупки осуществлены лишь на 50%, и данные о дополнительных закупках в системе госзакупок не появлялись. По словам экспертов, даже если аукцион проведут прямо сейчас, поставка до конца года возможна только чудом.