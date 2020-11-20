Владимир Путин подписал указ о ликвидаци двух федеральных агентств - Роспечати и Россвязи

Пресс-служба Президента России Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ является правопреемником упраздняемых агентств, в том числе по части исполнения судебных решений

digital.gov.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи, их функции переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Решение упразднить агентства было принято "в целях совершенствования государственного управления" в этой сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов. При этом устанавливается, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ является правопреемником упраздняемых агентств, в том числе по части исполнения судебных решений. Президент поручил правительству обеспечить проведение ликвидационных процедур, определить численность Минцифры в связи с передачей ему функций упраздняемых агентств и обеспечить непрерывность осуществления передаваемых функций.

"Установить, что в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - отмечается в указе.О том, что в правительстве обсуждается вариант ликвидации Роспечати и Россвязи, накануне рассказал РБК председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Изменение структуры - часть озвученной премьер-министром Михаилом Мишустиным задачи по оптимизации системы государственного управления. В рамках реформы с 1 января в министерствах и их территориальных подразделениях планируется сократить соответственно 5 и 10% должностей чиновников, в основном за счет вакансий. Она начнется 1 января и продлится три месяца.

По словам Хинштейна, попытка создать три уровня исполнительной власти (министерства, службы, агентства) не удалась. "Кабмин может еще пересмотреть подходы к существованию ряда структур при исполнительных органах. <...> Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. <...> Помимо самого министерства есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи, их будущее в правительстве обсуждается", - сказал он.

Роспечать была образована 9 марта 2004 года указом президента Владимира Путина. Агентству были переданы функции по оказанию государственных услуг и управлению имуществом в сфере печати и телерадиовещания упраздненного тогда Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Основная функция Роспечати заключалась в выдаче господдержки печатным и электронным СМИ, а также книгоиздателям и телеканалам. Агентство ежегодно отбирало СМИ и их проекты, которые, по мнению ведомства, нуждались в финансовой помощи со стороны государства. Кроме того, агентство выдавало СМИ и книжным издательствам справки для таможенных и налоговых органов, необходимые для получения льгот.

Россвязь была создана указом президента от 9 марта 2004 года, на тот момент находилась в ведении Министерства транспорта и связи, впоследствии переведена в Министерство информационных технологий и связи (ныне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций). Агентство занимается управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при чрезвычайных ситуациях; распределяет ресурс нумерации; присваивает почтовые индексы, контролирует подведомственное ФГУП "Космическая связь" и др.