В Ростове-на-Дону из городской больницы N 20, где из-за нехватки кислорода умерли пациенты с COVID-19, уволились шесть медиков. Администрация больницы признает увольнение троих врачей

ДОН 24 / YouTube В ночь с 11 на 12 октября в ковидном госпитале 20-ки из-за перебоев с кислородом погибли несколько пациентов

ДОН 24 / YouTube

В Ростове-на-Дону из городской больницы N 20, где из-за нехватки кислорода умерли пациенты с COVID-19, уволились шесть медиков. Администрация больницы признает увольнение троих врачей, сообщает Znak.com.

"Из реанимации пошел отток кадров. Ушли коллеги [уволившегося анестезиолога-реаниматолога Артура] Топорова по той дежурной смене и еще четыре доктора. Коллектив в реанимации был устоявшийся, все "старые", работали долго - с допандемийных времен. [Главврач ГБ N 20 Ваган] Саркисян просит всех привести свою замену в течение двух недель отработки", - сообщает издание 161.RU. Журналисты запросили официальный комментарий у управления здравоохранения Ростова, однако ответ к моменту публикации новости получен не был.

По одной из версий, медики начали подыскивать себе другие места уже некоторое время назад. Работа в ковидном госпитале, который был создан на базе медучреждения, сложная, график очень напряженный, некоторые хотели найти более спокойные места работы.

Увольняться врачи начали после кислородного скандала, произошедшего в медицинском учреждении. В ночь с 11 на 12 октября в ковидном госпитале 20-ки из-за перебоев с кислородом погибли несколько пациентов. Власти, не дожидаясь результатов проверки, назвали историю фейком и попробовали замять инцидент.

После скандала также уволились министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и начальница управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая. Они внезапно решили уйти на пенсию.

Затем специальная комиссия сообщила, что получила данные о перебоях с кислородом в ковидном госпитале горбольницы N 20.

В то же время представители комиссии заявили, что в историях болезни скончавшихся пациентов не зафиксирован факт снижения подачи кислорода.Ранее из больницы N 20 уволился анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, который рассказал о гибели 13 пациентов с коронавирусом из-за нехватки кислорода. По словам Топорова, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. "Могу сказать, что сам бы больных я не бросил и обязательно продолжу работать в своей специальности", - заявил врач.

26 октября юрист Екатерина Гордон опубликовала в Facebook показания Топорова, в которых он сообщил о смерти пациентов из-за сбоев с кислородом. "Точное количество кислородных провалов я не укажу. <...> Период полного отсутствия кислорода длился около 40 минут", - утверждал врач. Он отметил, что состояние всех пациентов резко ухудшилось, это отражено в историях всех больных, которые лежали в отделении в тот момент. Позднее была констатирована смерть пяти пациентов.