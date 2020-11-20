АГН Москва / Антон Кардашов Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна попросили приговорить к 20 годам колонии

АГН Москва / Антон Кардашов

Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 20 годам колонии бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна по делу о коррупции. Об этом сообщила "Интерфаксу" жена арестованного чиновника.

"Двадцать лет колонии строгого режима, штраф 50 млн рублей, а также взыскание 64 млн рублей - такого наказания сегодня потребовали представители Генеральной прокуратуры", - сообщила Юлия Шестун. По ее словам, в ближайшее время в прениях начнет выступать сторона защиты. Дело Шестуна рассматривает Подольский городской суд Подмосковья.

Бывший глава Серпуховского района, который уже больше двух лет находится в СИЗО, был арестован летом 2018 года. Ему вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), легализация денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (статья 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей. Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.

Также сообщалось, что Шестун оказался самым имущим среди преступных чиновников: у него нашли 676 объектов недвижимости и 22 автомобиля. Также во владении подконтрольных Шестуну структур находятся две базы отдыха на 274 млн рублей.

Все найденное и изъятое в доход государства имущество Шестуна оценивается в 10 млрд рублей: эта стоимость почти равна сумме всего конфискованного за два года имущества фигурантов уголовных дел экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, полковника Дмитрия Захарченко, руководителя Федеральной службы охраны по Северному Кавказу Геннадия Лопырева и министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова.