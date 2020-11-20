obrnadzor.gov.ru Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах на весну-2021

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Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, а итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах будет организовано дистанционно в регионах РФ с неблагоприятной эпидобстановкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11х классов условием допуска к ЕГЭ. Оно должно было пройти 2 декабря 2020 года, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией его решили перенести на весну. Также принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.

"Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий", - отметили в ведомстве. Эти решения были одобрены на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учеников 6-11 классов до 6 декабря. Он отметил на своем сайте, что такая форма обучения является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Московские старшеклассники вернулись к дистанционной форме обучения после октябрьских продленных каникул.