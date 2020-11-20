Суд назначил штраф в размере 320 тысяч рублей 20-летней студентке из Омской области, которую признали виновной в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Поводом для уголовного преследования девушки стал ее комментарий в соцсетях, относившийся к теракту, совершенному в 2019 году в Новой Зеландии.

Следствие и суд посчитали, что студентка "разместила комментарии, в которых оправдала действия, связанные с насилием по отношению к группе лиц, объединенных по признаку принадлежности к определенной религии".

В начале ноября суд назначил 400 тысяч рублей штрафа омскому военному Владимиру Перменеву за оправдание в соцсетях теракта в Новой Зеландии. Его признали виновным по той же статье, что и студентку, отмечает "Новая газета".

Стрельба в мечетях в новозеландском Крайстчерче произошла 15 марта 2019 года. Тогда погиб 51 человек, еще 40 были ранены. В августе обвиненного в этом массовом убийстве австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Этот приговор стал первым подобным в Новой Зеландии. Таррант объяснял вооруженное нападение ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.