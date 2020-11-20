Операторы кабельного ТВ выступили против контроля своего контента Роскомнадзором

antb / DepositPhotos Соответствующий законопроект во вторник, 17 ноября, в Госдуму внесли депутаты Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Максим Кудрявцев (представлен в виде изменений в ст. 46 закона "О связи")

Moscow-Live / Михаил Тихонов

Крупные операторы кабельного телевидения назвали необоснованным обременением для бизнеса предложение депутатов обязать их предоставить Роскомнадзору доступ к кабельным сетям для установки специального оборудования. С его помощью ведомство сможет контролировать контент на распространяемых по кабелю телеканалах, передает РБК.

Соответствующий законопроект во вторник, 17 ноября, в Госдуму внесли депутаты Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Максим Кудрявцев (представлен в виде изменений в ст. 46 закона "О связи"). С помощью этого оборудования Роскомнадзор мог бы записывать контент кабельных телеканалов, а затем контролировать исполнение ими закона "О СМИ".

Согласно инициативе оборудование будет принадлежать Роскомнадзору и его установка не потребует дополнительных расходов от операторов. Однако, как заявил РБК вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) Михаил Силин, в проекте не указано, кто будет оплачивать каналы связи и обслуживать оборудование, то есть эти расходы могут переложить на кабельных операторов.

Как указано в пояснительной записке, Роскомнадзор не может контролировать около 60% телеканалов и программ, распространяющихся по кабельной сети. Ведомство заключило договоры с 49 крупными операторами кабельного ТВ, "что позволяет охватить контролем только крупные кабельные каналы".

Кроме того, служба регулярно сталкивается с ситуациями, когда при обнаружении нарушений российского законодательства у кабельного канала его вещатель просто заключает договор с другим оператором связи, контролировать который у Роскомнадзора нет возможности.

Всего в России более 1,8 тыс. операторов имеют лицензию на оказание услуг для кабельного вещания. Подавляющее большинство населения - 80% согласно отраслевому докладу Федерального агентства по печати - в 2019 году пользовались услугами платного телевидения: кабельного, спутникового или IPTV. Вслед за ростом потребления платного контента растет и необходимость проводить больше "систематических наблюдений" за кабельными каналами и их вещателями, утверждают авторы проекта. Кроме того, все чаще операторы связи отказывают Роскомнадзору в заключении договоров, фактически лишая возможности осуществить проверку соблюдения требований законодательства. "Данная ситуация создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости", - сказано в пояснительной записке.

Инициатива дополнительных обременений для операторов выглядит странной и необоснованной, считает собеседник РБК в одном из крупных кабельных операторов. Если есть потребность контролировать контент и выявлять неправомерный, то логично осуществлять это на стороне СМИ, а не перекладывать это обязательство на кабельных операторов, пояснил он. "Это мешает развитию отрасли и привносит дополнительные барьеры, которых с каждой принимаемой законодательной инициативой становится все больше", - посетовал он.

В кабельной среде распространяются как эфирные телеканалы, например 20 общедоступных, которые входят в два цифровых мультиплекса и должны бесплатно предоставляться всем жителям страны, так и тематические телеканалы. По данным MediaScope за первые девять месяцев 2020 года, в топ-5 самых популярных тематических телеканалов вошли "Дом кино" (аудитория - 185 тыс. человек), "Мульт" (123 тыс.), "Русский роман" (96 тыс.), "Кино ТВ" (86 тыс.) и телеканал "Победа" (62 тыс.). "На мой взгляд, подобные телеканалы вряд ли могут служить площадкой для предоставления неправомерной информации, потому что в случае выявления таковой Роскомнадзор может быстро закрыть телеканал", - считает глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По мнению Михаила Силина, при последовательном контроле каналов вероятность обнаружения нарушений мала, а при параллельном стоимость мониторинга станет очень большой. Он также считает, что большинство опасного контента проходит через интернет, а не транслируется в сетях кабельного ТВ.