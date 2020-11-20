МВД России возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей по делу актера Михаила Ефремова

ЦОДД / Twitter Речь идет о о людях, которых адвокат Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из них заявили, что за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Еще один свидетель утверждал, что до ДТП он якобы видел на заднем сиденье Jeep незнакомого ему человека, а за рулем никого не было

Мосгорсуд / ВКонтакте

МВД России возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей по делу актера Михаила Ефремова, передает ТАСС. Они подозреваются в даче заведомо ложных показаний в суде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ) в Пресненском районном суде города Москвы", - цитирует Волк агентство.

Речь идет о о людях, которых адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из них заявили, что за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Еще один свидетель утверждал, что до ДТП он якобы видел на заднем сиденье Jeep незнакомого ему человека, а за рулем никого не было.

О том, что Ефремов выходил из машины со стороны пассажирского сиденья, рассказали в суде слепой на один глаз Александр Кобец и его друг Андрей Гаев. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв - они с другом выпили на двоих полтора литра крепкого пива "Балтика 9". По словам третьего свидетеля, Тевана Бадасяна, около десяти часов вечера он видел в Плотниковом переулке, куда ходил за сигаретами, высокого человека в бейсболке, который сел на заднее сиденье внедорожника, но впереди "не было никого вообще".

При вынесении приговора суд сделал вывод, что эти показания противоречат доказательствам, и счел их недостоверными.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили также следы наркотиков. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил актера к восьми годам общего режима, но Мосгорсуд позже снизил этот срок на полгода.