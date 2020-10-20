Требование Никулинской межрайонной прокуратуры к руководству Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) предоставить данные о "неблагонадежных" студентах оказалось частной инициативой прокурора Константина Простакова, не согласованной с прокуратурой Москвы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

По его словам, в отношении Простакова началась служебная проверка, информацию о студентах вузу предоставлять не нужно. Официального подтверждения этой информации нет. По данным газеты, в другие столичные вузы подобные прокурорские запросы не поступали.

Копию запроса Никулинской межрайонной прокуратуры к РАНХиГС на прошлой неделе опубликовал профсоюз "Университетская солидарность". От руководства вуза потребовали отчитаться об участии студентов в несанкционированных акциях, мероприятиях, представляющих угрозу основам конституционного строя России и создающих "имидж государства-агрессора", в сотрудничестве с иностранными НКО.

Прокуратура, среди прочего, запросила информацию о том, как вуз противодействует экстремизму, а также потребовала предоставить информацию о мероприятиях, направленных на "идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния, которые могут быть задействованы иностранными международными неправительственными организациями", на фальсификацию российской и мировой истории, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Запрос возмутил представителей образовательного сообщества и правозащитников. В президентском Совете по правам человека его назвали "абсолютно неэтичным и аморальным". Студенты РАНХиГС написали открытое письмо на имя ректора вуза Владимира Мау, его подписали более 300 человек.

Зампред "Университетской солидарности" Илья Гурьянов сообщил, что профсоюз ждет от Минобрнауки официального заявления, способного "погасить алармистский эффект от запроса".