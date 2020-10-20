В Свердловской области еще одна пациентка Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов рассказала о том, что в учреждении ее принудительно стерилизовали, а также принудительно сделали ей аборт. Видеообращение Анны Бахтеевой и ее мужа Владимира опубликовало издание Baza.

В 2016 году Анна Бахтеева, находясь в пансионате, забеременела от Владимира, который тогда еще не был ее супругом. Мужчина тут же подал заявление в ЗАГС, чтобы официально стать отцом ребенка и забрать Анну из учреждения, но расписаться пара не успела: сотрудники пансионата перевезли женщину в двадцатую городскую больницу, где ей сделали сразу две операции - стерилизацию и искусственное прерывание беременности.

Муж Анны Бахтеевой утверждает, что бумаги о согласии на хирургическое вмешательство ее заставили подписать угрозами и шантажом: врачи заявили пациентке, что в случае отказа ее отправят в психоневрологический интернат. "Мне было некуда деваться", - подтверждает Бахтеева.

Ранее Baza опубликовала видеообращение другой пациентки Уктусского пансионата Людмилы Гусевой, в котором та рассказала, что ее стерилизовали под угрозой отправить в психоневрологический диспансер. Со слов Гусевой, врач учреждения заявила ей, что если она не сделает операцию, то в диспансере ее посадят на уколы. "Там обкалывают, там очень плохо", - сказала врач пациентке.

"Мне не хотелось, чтобы я в плохих условиях жила. Вот так нас всех попортили и сделали стерилизацию", - рассказала Людмила Гусева в видеообращении.

Директор Уктусского пансионата Ирина Верхоланцева сообщила, что с 2006 по 2016 годы пятнадцать пациенток, четыре из которых были недееспособны, "прошли стерилизацию добровольно". Свое согласие на операцию они давали в письменной форме.

Одна из пациенток, по данным СМИ, скончалась.