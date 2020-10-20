Александр Чернышов

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Чернышов заведует хозяйством правительства Москвы около 30 лет

Moscow-Live.ru

Издание Baza опубликовало расследование, согласно которому управляющий делами мэра и правительства Москвы Александр Чернышов, стал рублевым миллиардером. А структуры, которыми руководит этот чиновник и его приближенные, получили госконтракты на десятки миллионов рублей. Чернышов отвечал за городское хозяйство еще при Юрии Лужкове и оказался одним из немногих членов команды старого мэра, кого не уволил Сергей Собянин.

По данным Baza, под контролем Чернышова находится предприятие "Олимп", которое было создано для того, чтобы управлять городским имуществом и инвестировать средства, полученные от сдачи казенных помещений в аренду. В 2002 году в уставный капитал "Олимпа" распоряжением мэрии было внесено офисное здание по адресу улица Народного Ополчения, дом 40, корпус 2. Через несколько лет оно было снесено, и построили новое, в котором было еще больше этажей. На это "Олимпу" потребовалось 11-12 млн долларов США. При этом "Олимп" прописывал в отчетах право отдать часть помещений "соинвесторам". Ими оказались фирмы, связанные с родственниками и друзьями самого Чернышова: его женой Ириной, бизнес-партнером ее сына от первого брака Олега Дорошенко Артемом Земцовым, женой гендиректора "Олимпа" Анатолия Фомочкина Людмилой и ее братом Валерием Боткиным.

Примечательно, что эти площади у родственников и друзей Чернышова арендует сам же "Олимп". Об этом говорится в выписках из Росреестра: договоры заключены до 2024 года. Арендованные помещения "Олимп" сдает в субаренду. Такая схема позволяет пополнять не только городской бюджет, но и семейный бюджет Чернышова и его друзей, предполагает Baza.

Кроме того, в здании управделами мэрии на Новом Арбате располагается склад косметики, а компания "Кастилия", которая распространяет ее, долгое время принадлежала Валерию Боткину. Сейчас один из совладельцев "Кастилии" - Андрей Мордвов (в 2013 году он входил в комиссию, которая рассматривала заявки на участие в тендерах "Олимпа"). Также в здании находится парикмахерская, бенефициаром которой до 2019 года была Людмила Фомочкина, а сейчас прибыль от нее получает ее муж.

В здании на Новом Арбате есть несколько конференц-залов, в которых часто проводят свои мероприятия разные учреждения мэрии: Московская дирекция массовых мероприятий, Комитет общественных связей, Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка, Центр патриотического воспитания. За то, чтобы занять зал на пару часов, они платят не "Олимпу", а компании "Арбат-Экспо". Она арендует помещения у одной структуры мэрии (у "Олимпа") и сдает их в субаренду другим учреждениям мэрии. В основном на этом (а также на других госконтрактах) компания заработала не менее 74 млн рублей.

В 2009-2019 годах бенефициарами фирмы "Арбат-Экспо" были Людмила Фомочкина и ее брат Валерий Боткин. Затем владельцем и гендиректором фирмы стала Вера Головина, а компания продолжила получать госзаказы. Успешная бизнес-леди - жена Константина Головина, который с 2018 года является главой гостиничного комплекса "Берлин" (принадлежит департаменту городского имущества). В этом же комплексе работает сын Анатолия и Людмилы Фомочкиных Егор. Одновременно с этим он является главой комиссии по рассмотрению заявок на госзакупки. По данным Baza, Егор Фомочкин отдает десятки госзаказов компании "Арбат-Финанс", бенефициаром которой является его мать. Всего компания получила госконтракты от разных структур мэрии на 39 миллионов рублей. Среди них значатся услуги по предоставлению "правовой помощи" фирме "Олимп".

Сам Александр Чернышов, согласно расследованию, владеет квартирой в элитном доме в Брюсовом переулке площадью свыше 250 квадратных метров. Baza оценивает жилье примерно в 900 миллионов рублей. Также чиновник купил дачу в Заречье, а его жена - квартиру в том же поселке, их общая стоимость - около 250 миллионов. При этом за последние 9 лет сумма официально задекларированного дохода Чернышовых во много раз меньше, чем стоимость купленной ими недвижимости (в среднем в год супруги зарабатывают около 18 млн рублей).

Друзья и родственники Александра Чернышова имеют традицию - называют свои компании в честь заграничных городов, курортов и регионов: "Аспен" (город и горнолыжный курорт в Америке), "Глостер" (город в Великобритании), "Саламанка" (город в Испании), "Кастилия", "Астурия", "Кантабрия" (регионы в Испании), "Сантандер" (город в Испании). Как оказалось, любовь к Испании друзья московского чиновника подкрепили покупкой недвижимости. Они создали маленькую российскую "общину" в испанской деревушке Селукос, которая украшена флагами России, Испании и Евросоюза.

Чернышов заведует хозяйством правительства Москвы около 30 лет. Именно он, по словам бывших коллег, организовывал раздачу чиновникам квартир и дач. Чиновник "знает всё обо всех" и это, как полагает Baza, помогает Чернышову сохранять свое влияние во власти.

Один из экс-чиновников мэрии отмечает особую услужливость Чернышова. Он вместо официанток "не стеснялся метнуться за чайком" для Юрия Лужкова или тогдашнего заместителя мэра Владимира Ресина. "Чего изволите" такой", - охарактеризовал Чернышова бывший коллега, не проявлявший подобной прыти.

Baza удалось дозвониться до Ирины Чернышовой, но никаких комментариев по существу она не дала и бросила трубку. Пресс-служба мэрии Москвы, представители компании "Олимп", а также Анатолий и Людмила Фомочкины пока не ответили на запросы издания.