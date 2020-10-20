ВСЕ ФОТО В России опять новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки - инфицированы 16 319 в 84 регионах страны

АГН Москва / Сергей Киселев Премьер-министр РФ Михаил Мишустин даже заявил сегодня, что Россия прошла сложный период пандемии и, вопреки негативным прогнозам, сделала это лучше многих стран мира

Пресс-служба Правительства России Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики COVID-19 до начала массовой вакцинации

minzdrav.gov.ru

В России опять новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки - инфицированы 16 319 в 84 регионах страны, сообщает сайт стопкороновирус.рф. Это абсолютный рекорд за все время пандемии.

Наибольшее число новых случаев в Москве - 4999, Санкт-Петербурге - 695, Подмосковье - 426. Всего в РФ на сегодня 1 431 635 случаев коронавируса, 24 635 умерших, 269 из них скончались за последние сутки.

Но несмотря на постоянную статистику рекордов заражения, российские власти не планируют вводить карантин в стране по аналогии с тем, который был весной. Эксперты якобы "в один голос говорят" президенту России Владимиру Путину, что необходимости в локдауне нет. Поэтому повторного введения режима нерабочих дней этой осенью в России не будет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин даже заявил сегодня, что Россия прошла сложный период пандемии и, вопреки негативным прогнозам, сделала это лучше многих стран мира. По его словам, борьба с коронавирусом ведется в стране "без рывков и шоков".

Однако граждан постоянно призывают минимизировать контакты и носить средства защиты. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики COVID-19 до начала массовой вакцинации, которую могут начать уже в ноябре.

"Промышленность адаптировала свои производственные мощности, мы сейчас видим, что первые промышленные серии стали выпускаться, нам нужно сейчас выиграть определенное время", - сказал министр на онлайн-форуме "Открытые инновации". Он подчеркнул, что массовая вакцинация станет одним из элементов победы над коронавирусом, но пока следует использовать средства индивидуальной защиты и минимизировать контакты.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, объемы производства вакцины "Спутник V" в России к концу 2020 года планируют увеличить до полутора миллиона доз.

А производитель "Спутника V" отметил, что масштабная вакцинация россиян этим препаратом от коронавируса планируется в конце ноября. "Сейчас в масштабирование производства вакцины "Спутник" вовлечено 5 производственных площадок, по общей оценке значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре", - сообщил гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.