Мценский районный суд Орловской области постановил освободить по УДО фигуранта "московского дела" Денилу Беглеца. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщили международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и адвокат "Агоры" Леонид Соловьев.
Администрация колонии-поселения, где Беглец отбывает срок с 6 августа, и прокуратура были против условно-досрочного освобождения. В частности, администрация в характеристике Беглеца указала, что считает нецелесообразным УДО, поскольку осужденный с 14 августа состоит на профучете как "лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов".
На вопрос защиты о том, как он оказался на учете, в колонии пояснили, что на учет ставят всех осужденных по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении власти"). В итоге суд встал на сторону Беглеца и постановил освободить его досрочно.
Если прокуратура не оспорит это решение, Беглец через десять дней сможет выйти на свободу, рассказал Соловьев.
Днем ранее сообщалось, что Беглец объявил голодовку в колонии из-за принуждении работать в Шаббат.
Напомним, Данилу Беглеца арестовали 9 августа 2019 года по уголовному "делу 27 июля" о массовых беспорядках в дни несогласованных акций в столице, которые прошли летом прошлого года. Сначала его обвинили в нанесении ударов неустановленным силовикам и в участии в массовых беспорядках, позднее следствие изменило квалификацию его действий и обвинило только в насилии в отношении представителя власти.
По версии следствия, Беглец на перекрестке Большой Дмитровки и Камергерского переулка, пытаясь помешать действиям силовиков, сзади схватил прапорщика полиции за руку и дернул, причинив тому физическую боль. Прокурор попросила за это три года и два месяца колонии общего режима.
Тверской суд Москвы 3 сентября признал его виновным по части 1 статьи 318 УК и приговорил к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд 7 октября прошлого года оставил этот приговор без изменений. В свою очередь, Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 марта заменил место отбывания наказания Беглецу на колонию-поселение.