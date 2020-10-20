Тверской районный суд Мценский районный суд Орловской области постановил освободить по УДО фигуранта "московского дела" Данилу Беглеца

Тверской районный суд

Мценский районный суд Орловской области постановил освободить по УДО фигуранта "московского дела" Денилу Беглеца. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщили международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и адвокат "Агоры" Леонид Соловьев.

Администрация колонии-поселения, где Беглец отбывает срок с 6 августа, и прокуратура были против условно-досрочного освобождения. В частности, администрация в характеристике Беглеца указала, что считает нецелесообразным УДО, поскольку осужденный с 14 августа состоит на профучете как "лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов".

На вопрос защиты о том, как он оказался на учете, в колонии пояснили, что на учет ставят всех осужденных по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении власти"). В итоге суд встал на сторону Беглеца и постановил освободить его досрочно.

Если прокуратура не оспорит это решение, Беглец через десять дней сможет выйти на свободу, рассказал Соловьев.

Днем ранее сообщалось, что Беглец объявил голодовку в колонии из-за принуждении работать в Шаббат.

Напомним, Данилу Беглеца арестовали 9 августа 2019 года по уголовному "делу 27 июля" о массовых беспорядках в дни несогласованных акций в столице, которые прошли летом прошлого года. Сначала его обвинили в нанесении ударов неустановленным силовикам и в участии в массовых беспорядках, позднее следствие изменило квалификацию его действий и обвинило только в насилии в отношении представителя власти.

По версии следствия, Беглец на перекрестке Большой Дмитровки и Камергерского переулка, пытаясь помешать действиям силовиков, сзади схватил прапорщика полиции за руку и дернул, причинив тому физическую боль. Прокурор попросила за это три года и два месяца колонии общего режима.

Тверской суд Москвы 3 сентября признал его виновным по части 1 статьи 318 УК и приговорил к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд 7 октября прошлого года оставил этот приговор без изменений. В свою очередь, Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 марта заменил место отбывания наказания Беглецу на колонию-поселение.